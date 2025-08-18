Elche - Betis, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

El Real Betis inicia este lunes la temporada 2025-26, la sexta de Pellegrini al frente del banquillo verdiblanco, visitando al Elche CF en el Martínez Valero en encuentro de la 1ª jornada de LaLiga EA Sports. Se ha reforzado el Betis con hasta seis futbolistas (el séptimo, Petit, ha sido cedido al Mirandés) y aún concretará más incorporaciones hasta el 1 de septiembre, cuando se cierre la ventana de fichajes.

En pretemporada, el Betis contabilizó tres victorias, tres derrotas y un empate. Ganó en Córdoba (3-4), también al Farense (0-2), perdió con el Leiria (1-0), con estos dos rivales en partidos de 45 minutos; empató con el Coventry City (1-1), venció al Sunderland (0-1), cayó con el Como (2-3) y también con el Málaga (3-1).

La lista del Betis

En Elche se planta el conjunto verdiblanco sin Isco, que estará unos meses en el dique seco, pero con Lo Celso, quien ejercerá las funciones del mediocampista costasoleño. También causan baja, en todos los casos por lesión, Llorente, Marc Roca, Deossa y Abde. Pellegrini ha citado a estos 22 futbolistas: Valles, Pau López, Adrián, Bellerín, Ángel Ortiz, Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Junior, Ricardo, Altimira, Mawuli, Dani Pérez, Losada, Fornals, Lo Celso, Pablo García, Chimy Ávila, Riquelme, Bakambu y Cucho Hernández.

El Elche, por su parte, vuelve esta noche a la máxima categoría con el deseo de ofrecer una buena imagen ante su público tratando de sorprender a un equipo europeo como el Betis, con quien se reencontrará Eder Sarabia, integrante del cuerpo técnico heliopolitano en la etapa de Quique Setién. Los ilicitanos han reforzado su plantilla con las adquisiciones de Germán Valera, Petrot, Iturbe, Álvaro Rodríguez, Neto, Chust, Rafa Mir, André Silva y Fede Redondo.

17:00 ¡¡¡Quedan cuatro horas para el comienzo del partido en el Estadio Martínez Valero entre el Elche y el Betis!!! 16:45 Alineaciones probables del Elche - Betis de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes En el estadio del Elche, un recién ascendido, escribirá este lunes el Real Betis de Manuel Pellegrini el primer capítulo de la sexta temporada del experimentado entrenador chileno en Heliópolis. Se presenta otra campaña ilusionante para el club verdiblanco, que jugará sus partidos como local en el estadio de la Cartuja, por las obras de remodelación del Benito Villamarín, y repetirá en competición continental, en este caso en la Europa League, por quinto año consecutivo. La aventura, que será larga, arranca en el Martínez Valero, donde aguarda un equipo de menos calidad obviamente pero impulsado por la ilusión de su estreno en la máxima categoría. 16:30 Elche - Betis: Ilusión contra experiencia en los primeros puntos en juego Arranca LaLiga para el Betis ante el Elche sin Isco y aún con fichajes por realizar para reforzar el plantel. Altimira acumula dos entrenamientos y comenzará el partido en un once que puede contar con cuatro fichajes 16:15 Dónde ver Elche - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026 Dónde ver el Elche - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming El partido entre el conjunto franjiverde y el verdiblanco correspondiente a la 1ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga TV (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y en LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos. A qué hora es el Elche - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega El Elche CF y el Real Betis se enfrentan este lunes 18 de agosto a las 21.00 horas en el Estadio Martínez Valero. Cómo seguir el Elche - Betis El duelo de la 1ª jornada liguera entre el conjunto de Eder Sarabia y el de Manuel Pellegrini se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026. 16:00 ¡¡¡Buenas tardes!!! Comenzamos con el directo de @AFDLP del partido que van a disputar el Elche CF y el Real Betis correspondiente a la 1ª jornada de LaLiga. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

