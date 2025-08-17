Alineaciones probables del Elche - Betis de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

En el estadio del Elche, un recién ascendido, escribirá este lunes el Real Betis de Manuel Pellegrini el primer capítulo de la sexta temporada del experimentado entrenador chileno en Heliópolis. Se presenta otra campaña ilusionante para el club verdiblanco, que jugará sus partidos como local en el estadio de la Cartuja, por las obras de remodelación del Benito Villamarín, y repetirá en competición continental, en este caso en la Europa League, por quinto año consecutivo. La aventura, que será larga, arranca en el Martínez Valero, donde aguarda un equipo de menos calidad obviamente pero impulsado por la ilusión de su estreno en la máxima categoría.

A falta de dos semanas para el cierre del mercado, el Betis 6.0 de Pellegrini ha sido uno de los equipos que más se ha reforzado en esta ventana de fichajes. Y aún no ha acabado. Contando a Gonzalo Petit, cedido al Mirandés, son de momento siete las incorporaciones concretadas: Pau López, Valles, Valentín Gómez, Junior, Deossa y Riquelme refuerzan todas las líneas, de la portería al frente ofensivo. También puede incluirse la compra de Natan tras su año de cesión. Se esperan más adquisiciones para rematar la plantilla, especialmente para cubrir la baja de Johnny Cardoso, y una de ellas puede ser Antony, la favorita por la dirección deportiva para el extremo derecho, a quien se le ha reservado el dorsal 7.

El posible once del Betis ante el Elche

Pellegrini pone el foco en Elche y en su objetivo de subir los primeros tres puntos al casillero. Causan baja para esta cita Llorente, Abde, Marc Roca, Deossa e Isco, quien estará varios meses en el dique seco por culpa de la fractura de peroné sufrida en el amistoso contra el Málaga. Pellegrini ha citado a estos 22 futbolistas: Valles, Pau López, Adrián, Bellerín, Ángel Ortiz, Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Junior, Ricardo, Altimira, Mawuli, Dani Pérez, Losada, Fornals, Lo Celso, Pablo García, Chimy Ávila, Riquelme, Bakambu y Cucho Hernández.

Alineaciones probables del Elche - Betis Real Betis Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Aitor, Lo Celso, Riquelme; Cucho Hernández.

En cuanto al posible once, Pau López estaría entre palos y por delante formarían en una línea de cuatro hombres, de derecha a izquierda, Bellerín, Bartra, Natan y Junior. El doble pivote en el centro del campo lo integrarían Altimira y Fornals, siendo Lo Celso el enganche y Aitor Ruibal y Riquelme, los dos extremos. Arriba, Cucho, seguramente el mejor futbolista del equipo en la pretemporada.

El posible once del Elche ante el Betis

El Elche de Eder Sarabia mantiene la base del equipo que ascendió la pasada temporada como segundo clasificado, por detrás del Levante, gracias sobre todo a una segunda vuelta fantástica que le permitió hasta liderar la categoría. Los ilicitanos siguen buscando futbolistas (Rafa Mir y André Silva son candidatos para la delantera) para contar con más argumentos en este salto a LaLiga EA Sports.

Alineaciones probables del Elche - Betis Elche CF Dituro; Valera, Bigas, Petrot, Affengruber, Álvaro Núñez; Aguado, Mendoza, Febas; Mourad, Álvaro Rodríguez.

Nordin, sancionado, y Adam, lesionado, son las bajas del conjunto franjiverde, que podría jugar con tres centrales y dos carrileros para recibir al Betis. Diaby y Joan son dudas. Dituro guardaría el marco, con Affengruber, Bigas y Petrot cerrando la línea de tres zagueros. Valera y Álvaro Núñez ocuparían las bandas, con Aguado y Mendoza en el medio, Febas de enlace y, arriba, dos delanteros: Mourad, su máximo artillero la pasada campaña, y Álvaro Rodríguez, uno de sus fichajes.