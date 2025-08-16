Suscríbete a
Lo Celso, el perfecto cicerone para Valentín Gómez

En una entrevista exclusiva con ABC que verá la luz en la edición de mañana, el de Rosario ensalza la figura del nuevo central: «Ya viene hecho y siendo zurdo y técnico le va a ir muy bien en el Betis»

Valentín Gómez recoge el testigo de Germán Pezzella

Gio Lo Celso y Valentín Gómez en sendos entrenamientos con el Betis
Gio Lo Celso y Valentín Gómez en sendos entrenamientos con el Betis Montaje ABC / RBB

Mateo González y Jesús Sevillano

Apuesta de presente y de futuro con 22 años recién cumplidos a finales de junio, uno de los fichajes que ha hecho hasta ahora el Real Betis en el presente mercado de verano correspondiente a la temporada 25-26 es Valentín Gómez. Capitán del Vélez ... Sarsfield campeón de la Liga Argentina y de la Supercopa Internacional de 2024, coronando al equipo de Liniers como el mejor equipo argentino de ese año, el joven central de San Miguel ha dado el salto al fútbol europeo y se ha enrolado en España y en un club como el verdiblanco, que en las últimas temporadas viene peleando y consiguiendo puesto europeo, y que en la pasada campaña logró el hito de disputar su primera final continental. Además, ponerse a las órdenes de un técnico con la trayectoria de Manuel Pellegrini también ayudará mucho a que su rendimiento crezca a nivel individual, tanto en LaLiga como en el primer equipo bético.

