Lo Celso, el perfecto cicerone para Valentín Gómez

Apuesta de presente y de futuro con 22 años recién cumplidos a finales de junio, uno de los fichajes que ha hecho hasta ahora el Real Betis en el presente mercado de verano correspondiente a la temporada 25-26 es Valentín Gómez. Capitán del Vélez ... Sarsfield campeón de la Liga Argentina y de la Supercopa Internacional de 2024, coronando al equipo de Liniers como el mejor equipo argentino de ese año, el joven central de San Miguel ha dado el salto al fútbol europeo y se ha enrolado en España y en un club como el verdiblanco, que en las últimas temporadas viene peleando y consiguiendo puesto europeo, y que en la pasada campaña logró el hito de disputar su primera final continental. Además, ponerse a las órdenes de un técnico con la trayectoria de Manuel Pellegrini también ayudará mucho a que su rendimiento crezca a nivel individual, tanto en LaLiga como en el primer equipo bético.

Llega Valentín Gómez al Betis a un eje de la zaga en el que permanecen respecto a la temporada pasada Marc Bartra, Diego Llorente, que encara ya con el grupo la última fase de recuperación antes de reaparecer en los terrenos de juego tras la lesión que le impidió competir y disfrutar del final de la pasada campaña 24-25, y un Natan por el que, como ya había previsto el club, el Betis abonó los casi 9 millones de euros al Nápoles para quedarse en propiedad al brasileño dado el rendimiento que ofreció durante el curso pasado. Jugadores con experiencia, no sólo por edad en los casos de Bartra y Llorente, sino también por el hecho de haber jugado en varias de las grandes ligas europeas, que también ayudarán al zaguero argentino en su primera experiencia en el fútbol español y europeo. Aunque parte en un principio como cuarto central, ocupando el rol que tenía Nobel Mendy en la temporada que finalizó en mayo, formará parte de la rotación de Manuel Pellegrini y, con Llorente aún renqueante, a buen seguro que acumulará muchos minutos en la que será su primera temporada en Europa. De hecho, en el primer entrenamiento del de San Miguel a las órdenes de Pellegrini, Bartra estuvo continuamente dialogando con él, explicándole ya sobre el terreno de juego cómo quiere el técnico chileno que actúen sus defensas centrales

Obviamente, Valentín Gómez ha necesitado de la ayuda de gente como Lo Celso o el Chimy Ávila, ambos de Rosario (Argentina), para que su adaptación fuera lo más rápida posible al incorporarse al Betis. De hecho, con el mediapunta, exjugador del Tottenham, ha llegado a coincidir alguna vez en el Predio de Ezeiza, el centro de entrenamientos de la selección argentina, dado que Valentín es internacional sub 20 con su país, en alguna de las últimas convocatorias en las que ambos combinados han compartido instalaciones en las proximidades de Buenos Aires. También ha contado con los consejos de Germán Pezzella. Del ahora jugador de River, lesionado de gravedad en una rodilla hace pocos días, ha heredado su dorsal, el '16'.

Lo Celso, habla para ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com sobre el nuevo central bético, lo que puede aportar en su primer año en el fútbol europeo. «Valentín viene con una edad muy buena, si viene joven pero con un colchón de partidos en Argentina muy grande y siendo capitán de un equipo que allá es grande. Entonces, él ya viene hecho, si bien hay diferencias entre Argentina y Europa. Lo que le digo, es una Liga que tiene mucha similitud con Argentina, que se le da mucha libertad a los jugadores, en la que prevalece la técnica… Entonces, él siendo un jugador zurdo, técnico, le va a ir muy bien, además viene a un club que es ideal para él. Lo que le dije, que va a ser muy feliz acá y va a disfrutar mucho. Le tocó jugar partidos en la pretemporada en los que lo ha hecho muy bien, con la portería a cero. Es tratar de ayudarlo en este recorrido, que él sea muy feliz y que nos aporte mucho al equipo que, seguramente, así va a ser», destaca el '20' verdiblanco en declaraciones en exclusiva dentro de una entrevista que será publicada de forma completa en la edición de mañana domingo.

Debut en Coventry

El Betis hizo oficial el fichaje hasta 2030 de Valentín Gómez el 26 de julio, en el final de la primera semana de entrenamientos en Sevilla que hubo entre la concentración de Almancil (Portugal) y el stage en St. George's Park (Inglaterra), así que fue en tierras británicas donde se estrenó en lo que a debutar con la camiseta del Betis se refiere. Fue ante el Coventry cuando el zaguero argentino sustituyó en el minuto 68 a Natan y jugó sus primeros minutos junto a Marc Bartra, que disputó el duelo completo.

Después, Pellegrini se tomó como ensayos generales los tres partidos de pretemporada que faltaban, Así, en el choque contra el Sunderland del 2 de agosto, Valentín Gómez fue titular y disputó el encuentro completo como acompañante de Natan. El Betis ganó gracias al gol de Aitor Ruibal y dejó la portería a cero. No tuvo minutos frente al Como en La Línea, mientras que frente al Málaga, en el último duelo de preparación, también fue titular y jugó el partido completo, que los heliopolitanos perdieron en La Rosaleda por 3 a 1.

Al final, Valentín Gómez ha tenido un potente rodaje durante la pretemporada bética y llega preparado para el arranque oficial de la competición, en el que el Betis disputará cuatro partidos ligueros en trece días. Un total de 202 minutos en sus primeras apariciones con la camiseta que luce el escudo de las trece barras, con algunas luces y sombras, pero que a buen seguro le sirven para aprender, mejorar y estar preparado de la mejor manera posible para cuando Manuel Pellegrini requiera de sus servicios.