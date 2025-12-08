La FIFA no cede por ahora: Amrabat, Abde y Bakambu, sin permiso para jugar el Rayo - Betis

Respuesta negativa por ahora de la FIFA a la solicitud del Real Betis para que sus jugadores Amrabat, Abde y Bakambu puedan incorporarse el día 16 de diciembre a las concentraciones de la selección de Marruecos y RD Congo, respectivamente, para la Copa de ... África. La fecha límite fijada por el organismo internacional no se mueve de momento: el lunes 15. El ente del fútbol mundial se muestra férreo al respecto, con lo que los tres futbolistas (los marroquíes, titulares para Pellegrini) no estarían disponibles para el próximo partido liguero de los verdiblancos, fijado para ese mismo día 15 ante el Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas a las 21.00 horas.

La intención del Betis es que sus africanos puedan unirse unas horas más tarde a las concentraciones de sus combinados nacionales. Los verdiblancos no pierden aún todas las esperanzas. Aunque el entrenador del Betis se hace a la idea a día de hoy de no poder contar con dos de sus principales elementos como son Abde y Amrabat, así como con el congoleño Bakambu, para el duelo que cerrará la jornada 16ª ante los de Iñigo Pérez.

De momento, por imperativo FIFA y salvo cambio de opinión desde la federación de Marruecos o RD Congo a última hora, los tres béticos están fuera de ese choque del próximo lunes 15. La situación genera diferencias en LaLiga, ya que Rayo y Betis serían discriminados al fijárseles su partido en lunes y no poder contar con sus internacionales, algo que sí podrán hacer seguro el resto de equipos.

Pero la factura será mucho más amplia. En función de cómo avancen las selecciones en el torneo, y Marruecos pinta a llegar muy lejos, Pellegrini no podrá contar con sus africanos en los partidos ante el Rayo Vallecano, Getafe, Real Madrid, Oviedo, Villarreal, posiblemente el PAOK en la Europa League, además de los dieciseisavos de final de la Copa y unos hipotéticos octavos.