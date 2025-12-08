Suscríbete a
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración: hay hasta 3 horas de cola para ver a la Virgen

La FIFA no cede por ahora: Amrabat, Abde y Bakambu, sin permiso para jugar el Rayo - Betis

El organismo insiste en que la fecha límite para que se incorporen los tres futbolistas a sus selecciones para la Copa de África no se mueve del lunes 15, mismo día en el que los de Pellegrini visitan Vallecas

La nueva lesión de Junior genera otro problema para Pellegrini

Abde y Amrabat, en un entrenamiento del Betis
F. M.

Respuesta negativa por ahora de la FIFA a la solicitud del Real Betis para que sus jugadores Amrabat, Abde y Bakambu puedan incorporarse el día 16 de diciembre a las concentraciones de la selección de Marruecos y RD Congo, respectivamente, para la Copa de ... África. La fecha límite fijada por el organismo internacional no se mueve de momento: el lunes 15. El ente del fútbol mundial se muestra férreo al respecto, con lo que los tres futbolistas (los marroquíes, titulares para Pellegrini) no estarían disponibles para el próximo partido liguero de los verdiblancos, fijado para ese mismo día 15 ante el Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas a las 21.00 horas.

