Eder Sarabia: «El Betis es un equipo con mucha calidad y talento»

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró este sábado que los efectivos con los que cuenta en su plantilla son «insuficientes para competir» en Primera durante 38 jornadas, pero precisó que sí están «preparados para hacer un gran partido y ganar» este lunes al Betis. El técnico vasco, que debutará como primer entrenador en la máxima categoría, afirmó en una rueda de prensa que su equipo llega al partido ante el Betis «con la máxima ilusión».

«Sabemos de dónde venimos y que somos unos privilegiados. Vamos a ponerlo todo para estar en esta maravillosa liga muchos años», explicó el vizcaíno, quien no descartó la llegada de algún nuevo jugador antes del partido. Sarabia no quiso poner excusas a la situación del equipo e insistió en que a pesar de que al Elche le hacen falta más refuerzos va «con todo a hacer un gran partido».

«Se han ido algunos jugadores y han llegado otros de distintos perfiles. Seguro que durante el mercado vendrán más y muy buenos», indicó el vasco, que aventuró que el Elche compensará las carencias que pueda tener en la plantilla durante las primeras jornadas «con valores como la ilusión, ponerlo todo y creérnoslo».

«El Betis ha fichado bien y nos va a comprometer»

«Estoy convencido de que vamos a tener una buena plantilla, pero habrá muchos que las tendrán mejores que la nuestra», pronosticó Sarabia, quien confirmó las ausencias para el lunes de los jóvenes canteranos Nordin, sancionado, y Adam, lesionado, mientras que Diaby y Josan son dudas.

El técnico elogió al Betis, del que comentó que es uno de los grandes de España, si bien precisó que puede acusar la baja de Isco, lesionado, y la última derrota en la pretemporada. «El Betis es un equipo con mucha calidad, talento y que viene de hacer grandísimas temporadas con Pellegrini. Han fichado bien y tenemos que mejorar y estar muy bien en todas las facetas del juego y durante los 90 minutos porque nos va a comprometer», argumentó el vasco.

La ilusión de Sarabia

El entrenador pronosticó un partido abierto entre dos equipos que piensan «en atacar la portería contraria» y en que sus jugadores buenos puedan recibir en las mejores condiciones. El técnico del Elche garantizó que el equipo intentará ser fiel a su «esencia» de juego, pero señaló la mejora individual y la contundencia en las áreas como dos claves a mejorar y estar a la altura de la Primera División.

«No estamos pensando en la salvación, sino en ser mejores», afirmó Sarabia, que valoró la respuesta de la afición ilicitana, con 27.000 abonados para la próxima temporada. «No sé si ganaremos al Betis, Levante o Atlético. Mi sueño era ver el Martínez Valero con 30.000 personas y eso cuando me vaya de aquí ya lo llevo», declaró. El entrenador señaló que el argentino Fede Redondo, última incorporación del equipo, esta preparado para debutar. «Nos va a dar cosas con y sin balón. Tiene hambre y ha querido venir», dijo sobre el pivote defensivo, al que señaló como un «jugador diferencial» en el modelo de juego del Elche.