El Betis baraja la cesión de Javi López

Tras una semana más plácida en lo que a fichajes se refiere, el Betis sigue dando pasos hacia adelante en su planificación. Como el propio club reconocer, los verdiblancos se encuentran a la espera de Antony. No obstante, no es el único movimiento que les queda por realizar este verano. La dirección deportiva también pretende realizar, al menos, dos fichajes más, con las llegadas de un mediocentro posicional y un delantero.

No obstante, también está tanteando opciones para su lateral izquierdo, en caso de que Ricardo Rodríguez salga definitivamente de Heliópolis. Según ha adelantado Estadio Deportivo, el principal candidato para este puesto es Javi López de la Real Sociedad.

Eso sí, el Betis estaría interesado en una cesión del jugador, tal y como ha podido conocer este medio. No es el único nombre que baraja Fajardo, pero sí uno de los que más gusta a la dirección deportiva bética. El jugador no tiene espacio actualmente en la Real Sociedad y vería con buenos ojos un cambio.

No es la primera vez que se relaciona al canario con el Betis, puesto que el año pasado ya preguntó por él cuando se encontraba en el Alavés. No obstante, fue la Real Sociedad la que hizo con sus servicios a cambio de 6,5 millones de euros. Si bien es cierto que Javi López no ha llegado a cuajar en Anoeta y, actualmente, no tiene hueco dentro del equipo. Una circunstancia de la que se podría aprovechar el Betis, si Ricardo da el paso definitivo a marcharse a la liga de su país.