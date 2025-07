Un Betis espeso y sin mucha velocidad pierde ante el Leiria (1-0)

Terminó con derrota la participación del Real Betis en el torneo triangular que tiene lugar este sábado en Faro. El equipo verdiblanco ha perdido con el UD Leiria, equipo de la Segunda división de Portugal, después de un solitario gol de Jair.

Cambio de once para el segundo de los encuentros del Betis en el torneo triangular de Faro. La alineación dejó más presencia de futbolistas de la cantera, la vuelta a los terrenos de juego de Chimy, que sufrió una lesión en el tramo final de la temporada pasada y también la presencia de Borja Iglesias. El delantero gallego, al igual que había pasado con Bakambu en los primeros 45 minutos del torneo, no tuvo ni una ocasión durante el tiempo que estuvo en el césped.

A diferencia de lo ocurrido en el encuentro inicial ante el Farense, le costó más al equipo verdiblanco generar fútbol. Algo espeso en la creación y, además, falto de velocidad para cerrar algunos balones directos del Leiria. Precisamente en un envío en profundidad del equipo portugués llegó el gol que decidió el marcador. Aitor no acertó en el despeje y Rudy se vio superado en la carrera por Jair, que definió ante Adrián para hacer el 1-0. Eran momentos en los que el Leiria tenía el mando. Adrián despejó un remate de Jordan Van der Gaag. Cambió algo el panorama en el ecuador del encuentro aunque tampoco mucho. Algunos detalles de Fornals en la circulación de balón y las ganas de Chimy permitieron al equipo bético llegar al área contraria. Natan tuvo una ocasión en un remate de cabeza tras un saque de esquina pero no terminó encontrando portería el Betis. Tuvo alguna ocasión más el Leiria aunque el marcador no se movió.

La fase de pretemporada en Portugal se cierra para el equipo entrenado por Pellegrini con un triunfo y una derrota. La próxima prueba, dentro de justo siete días ante el Córdoba.

Ficha técnica:

UD Leiria: Joao Bravin; Miguel Ángelo, Víctor Gordo, Genaro Rodríguez, Joao Silva; Jordan Van der Gaag, José Gonçalves, Jair Silva, Daniel Borges; Pablo Blanco y Juan Muñoz.

Real Betis: Adrián; Aitor, Rudy, Natan, De Roa; Fornals, Mawuli; Chimy, Dani Pérez, Rodrigo Marina; y Borja Iglesias.

Gol: 1-0, m. 12: Jair.

