Pellegrini: «Ojalá este año podamos dar un paso más»

Ha comparecido Manuel Pellegrini ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la ciudad deportiva Luis del Sol en las horas previas al desplazamiento a Elche, donde mañana lunes, a partir de las 21 horas, el Real Betis comenzará de forma oficial el curso futbolístico 25-26. El técnico chileno era cuestionado por cómo empezaba esta que será su sexta temporada al frente del primer equipo bético y aseguraba que «como siempre, con mucha exigencia personal, con el plantel podamos hacer una campaña que deje contento a la hinchada del club y siempre queriendo dar un paso adelante, que será así de acuerdo a la entrada y salida de jugadores y ojalá este año podamos dar un paso más».

Preguntado por cómo llega el equipo al arranque liguero y cómo ve al grupo de cara a los cuatro partidos en trece días que tendrán los verdiblancos que afrontar, Pellegrini respondió que «el equipo llega bien, hizo una buena pretemporada con lo planificado y viendo los rendimientos en los amistosos. Los hechos fortuitos, pasó lo de Isco como en otras ocasiones otros jugadores que no pueden comenzar la competencia. Vamos a jugar el lunes y el viernes y luego también el miércoles. Creo que el equipo está dispuesto a jugar tantos partidos en pocos días. El 80% de las semanas del año va a ser así. Nos tocó así y venimos de la pretemporada, veremos si iniciamos los mismos, si rotamos…», dijo.

Hablaba el técnico de Santiago por los objetivos y por si había algún miedo en que el equipo se clasifique para la Champions League. Advertía en este sentido Pellegrini que «estar en ventaja y desventaja es difícil evaluarlo, mientras más jugadores inscritos haya será mejor para el funcionamiento del equipo, mientras menos jugadores lesionados haya, también será mejor. Hay que saber conjugarlo. Hicimos una gran campaña y llevamos cinco campañas clasificando para Europa. La capacidad económica de los clubes va de la mano de los logros deportivos de la temporada. El año pasado no clasificamos a la Champions porque hubo dos equipos que sumaron más puntos que nosotros y no perdían partidos mientras nosotros clasificábamos en la Conference. No tenemos miedos a clasificarnos para ninguna competición. Tenemos la ambición de avanzar y dar pasos hacia adelante en el apartado deportivo, pero sin perder el aspecto económico».

Por último, aseguró la presencia de Altimira en la convocatoria para Elche: «vamos a verlo para mañana, si está en la lista vamos a ver si comienza o no, lo hablaremos con el cuerpo médico si está o no para los noventa minutos».