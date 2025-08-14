El Betis lanza una web informativa con todos los detalles de Movilidad para los partidos en La Cartuja

Ricardo Díaz, consejero del Real Betis, durante su explicación en el encuentro informativo sobre la Movilidad en el estadio de La Cartuja

Tal y como se ha anunciado esta mañana en el encuentro informativo sobre el Plan de Movilidad que tendrá el estadio de La Cartuja y su entorno para los partidos que el Real Betis jugará como local a partir del próximo día 22 de agosto ante el Alavés por las obras en el estadio Benito Villamarín, el club verdiblanco ha lanzado en la tarde de este jueves una página web con toda la información y los detalles referentes a cómo llegar y, principalmente, cómo salir, del recinto cartujano.

En betismevoycontigo.es/plandemovilidad, todos los abonados y aficionados que tengan sus abonos o entradas para los partidos oficiales que el primer equipo verdiblanco disputará en La Cartuja podrán tener a su disposición toda la información detallada sobre el Plan de Movilidad puesto en marcha por las administraciones públicas de cara a la temporada 2025/26.

Además, los seguidores béticos podrán consultar, entre otros muchos detalles, los principales medios de transporte público disponibles, vías de acceso, cortes de tráfico y zonas de estacionamiento para todo tipo de vehículos. En este sentido, el club bético recomienda el acceso en transporte público para evitar aglomeraciones y agilizar la llegada y, muy especialmente, la salida de la zona.

La principal novedad que aporta esta página web es que en uno de sus apartados, introduciendo el código postal, la plataforma le ofrece al aficionado recomendaciones de acceso y salida de forma personalizada. También se aclara desde el club bético que este portal web se irá actualizando progresivamente con la información nueva que se vaya obteniendo.

