Víctor García, árbitro del Elche - Betis de la primera jornada de LaLiga 2025-26

El Comité Técnico de Árbitros ha anunciado el día previo al Elche - Betis de la primera jornada de LaLiga las designaciones arbitrales para el encuentro que tendrá lugar este lunes, a partir de las 21.00 horas, en el Estadio Manuel Martínez Valero. Este choque entre ilicitanos y béticos estará dirigido por Víctor García Verdura, perteneciente al colegio catalán. Sus asistentes sobre el terreno de juego serán Eliana Fernández y Julián Villaseñor, además de Fernando Bueno como cuarto árbitro.

Víctor García cumple su tercera temporada en Primera, categoría en la que ha arbitrado al Betis en seis ocasiones. En su primera campaña, la 2023-24, los de Heliópolis se mantuvieron invictos con este colegiado, contando con un 1-1 en Granada, una victoria por 1-0 ante Las Palmas y otro triunfo por 0-2 ante Osasuna. En cambio, el pasado curso 2024-25, los de Manuel Pellegrini no conocieron la victoria con este árbitro: 1-2 ante el Mallorca, 1-1 en el Villamarín ante el Rayo y 1-1 en la última jornada frente al Valencia.

Además, bajo la dirección de Víctor García, ocho jugadores del Betis han sido amonestados con tarjeta amarilla en los seis encuentros mencionados que este colegiado ha arbitrado al conjunto verdiblanco.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟭 | LUNES



🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del lunes 18 de agosto en Primera División.



— RFEF (@rfef) August 17, 2025

Por otra parte, en lo que respecta al VAR, Daniel Jesús Trujillo será quien asista a Víctor García en este Elche - Betis de la primera jornada liguera, contando este con la ayuda de Isidro Díaz De Mera desde la sala VOR.