Suscríbete a
+Palmera

Víctor García, árbitro del Elche - Betis de la primera jornada de LaLiga 2025-26

Daniel Jesús Trujillo será el encargado de asistir al colegiado catalán desde el VAR

Lista de 22 convocados en el Betis para visitar al Elche con la novedad de Iker Losada

Pellegrini: «Ojalá este año podamos dar un paso más»

Víctor García, arbitrando un partido de LaLiga
Víctor García, arbitrando un partido de LaLiga EP
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Comité Técnico de Árbitros ha anunciado el día previo al Elche - Betis de la primera jornada de LaLiga las designaciones arbitrales para el encuentro que tendrá lugar este lunes, a partir de las 21.00 horas, en el Estadio Manuel Martínez Valero. Este choque entre ilicitanos y béticos estará dirigido por Víctor García Verdura, perteneciente al colegio catalán. Sus asistentes sobre el terreno de juego serán Eliana Fernández y Julián Villaseñor, además de Fernando Bueno como cuarto árbitro.

Víctor García cumple su tercera temporada en Primera, categoría en la que ha arbitrado al Betis en seis ocasiones. En su primera campaña, la 2023-24, los de Heliópolis se mantuvieron invictos con este colegiado, contando con un 1-1 en Granada, una victoria por 1-0 ante Las Palmas y otro triunfo por 0-2 ante Osasuna. En cambio, el pasado curso 2024-25, los de Manuel Pellegrini no conocieron la victoria con este árbitro: 1-2 ante el Mallorca, 1-1 en el Villamarín ante el Rayo y 1-1 en la última jornada frente al Valencia.

Además, bajo la dirección de Víctor García, ocho jugadores del Betis han sido amonestados con tarjeta amarilla en los seis encuentros mencionados que este colegiado ha arbitrado al conjunto verdiblanco.

Por otra parte, en lo que respecta al VAR, Daniel Jesús Trujillo será quien asista a Víctor García en este Elche - Betis de la primera jornada liguera, contando este con la ayuda de Isidro Díaz De Mera desde la sala VOR.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app