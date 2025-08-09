El Betis preocupa a los suyos e Isco preocupa a todos (3-1)

El Betis cayó con contundencia en Málaga por 3-1 en su último amistoso de la pretemporada. Una imagen preocupante que reflejó una inquietud que no sólo se centra en el fútbol mostrado sino en el estado físico de Isco tras la patada que sufrió antes del descanso y que le obligó a ser sustitido. El capitán verdiblanco mostró evidentes síntomas de dolor en el tobillo que le operaron el año pasado y, a la espera de la evaluación médica, en el vestuario se instalaba preocupación por su estado. La misma que reflejó el equipo por su mala disposición en un amistoso que debía ser una fiesta pero que concluyó con una derrota durísima. Un 3-1 que se gestó con groseros errores defensivos en una noche fatídica de la pareja Bartra-Valentín Gómez, con pocos recursos ofensivos más allá de un mano a mano mal gestionado por Bakambu y el gol postrero de Cucho y la lucha por ímpetu de Pablo García. Fue un Betis que desapareció durante demasiados minutos y que no deja tranquilo a nadie con esta imagen a poco del inicio del campeonato.

Y es que los de Pellegrini han encadenado una pretemporada en la que han encajado demasiados goles con una facilidad tremenda. Equipos como Córdoba, Como y Málaga le han hecho tres tantos cada uno cuando presuntamente la planificación de la dirección deportiva se ha empleado en reforzar tanto la portería como la defensa. Y no vale la capacidad ofensiva de un bloque que tampoco es que juegue como los ángeles con la pelota, sino que muestra fases de real incomocidad. Faltó fútbol y también amor propio a un equipo que cayó con claridad ante un Segunda como el Málaga, impetuoso y motivado ante su gente.

En el caso de poner notas hubo suspenso generalizado pero no convencieron las actuaciones de un Pau López endeble bajo palos y lento en la salida, de un Junior que fue superado ampliamente por Larrubia, de Valentín Gómez desmedido en su intento de anticipación, de Bakambu con la portería desubicada y del guadianesco Lo Celso en la segunda mitad. Se puede salvar Pablo García por su ímpetu, las buenas carreras de Ortiz al final y poco, poquito más.

En el once Pellegrini continuó con las rotaciones de pretemporada. No pudo emplear a Altimira por un golpe en el gemelo sufrido ante el Como y sí ubicó a Mawuli en el doble pivote con Fornals y a Pablo García abierto por la derecha, con Bakambu arriba. Aitor era el lateral, entrando en una rotación en el puesto en el que parte con ventaja Bellerín y con menos opciones Ortiz, por lo que se ha visto en los ensayos.

El duelo comenzó accidentado ya que en la tercera jugada, cuando los béticos se preparaban para lanzar un córner ante la portería que defendía el Málaga, el duelo se detuvo durante quince minutos. Las asistencias médicas de la Cruz Roja acudieron a la grada para reanimar a un hombre que había sufrido una parada cardiorrespiratoria. Fue trasladado a un centro hospitalario y el duelo pudo continuar después de un aplauso de ánimo a este malaguista.

Bakambu gozó de la ocasión más clara para el Betis en el inicio nada más reanudarse el duelo. Un buen pase en largo de Bartra a la espalda de la defensa local lo captó el congoleño, que fue recortando a defensas y portero hasta buscar la portería con la izquierda pero salvó un zaguero malaguista bajo palos. Una jugada parecida se calcó en la meta de Pau López, cuando Larrubia aprovechó el erróneo escalonamiento entre Bartra y Valentín Gómez para plantarse solo ante el meta verdiblanco y batirle aprovechando su media salida. El 1-0 llegaba en el minuto 25 pero era el cinco real.

El Betis no se encontraba cómodo en el partido. Su vitalidad la salvaguardaba Pablo García robando balones altos y provocando faltas. La inquietud del canterano le hará destacar. Los verdiblancos quieren construir con paredes y buen toque pero lo cierto es que sólo habían llegado a través del juego directo. Un córner de Isco, que lo saca todo a balón parado, lo acaba rematando de volea el malagueño tras un centro desde la otra banda de Riquelme. La pelota sale alto por poco tras engancharla con la diestra. Y Pablo García recorta y caracolea en el área pero es un zurdo tan cerrado que no tiene espacio para disparar con tino.

Los de Pellegrini presionan con cierto desorden y desesperación, como indignados por ver que un equipo de categoría inferior les incomoda tanto. El árbitro da 17 minutos de alargue y hay pausa de hidratación. Fornals dispara fuera por poco, una jugada ensayada de una falta queda en nada y Bakambu marca en fuera de juego tras centro medido de Fornals. El congoleño se fabrica otra de espaldas pero todo acaba en córner.

La primera parte concluye no sólo con la preocupación de la imagen que ha ido ofreciendo el Betis con un juego ramplón y con esa presión deslavazada sino por el caminar de Isco cojeando tras una patada baja e innecesaria de Larrubia, que se disculpa de inmediato por el dolor que ha provocado al malagueño en su tobillo izquierdo, el que se operó el año pasado. Se queda en el vestuario el capitán y sale Lo Celso en su lugar.

Esa ausencia de Isco hace desaparecer al Betis, que se disuelve de manera preocupante e irresponsable. Si la presión estaba descoordinada ahora todo se vuelve peor si cabe. Larrubia hace el 2-0 con una facilidad increíble yéndose de Junior en el centro del campo, viendo cómo Valentín no actuaba con contundencia, Bartra sale con dudas y Pau López no es capaz de detener el disparo cruzado. Pero es que ahí no acaba el hundimiento porque dos minutos después es Chupete quien aprovecha la desubicación de los dos centrales béticos, siempre fuera de zona, con Junior despejando de forma defectuosa y el disparo del malaguista entra para el jolgorio local.

El retrato que el Málaga, de Segunda, le estaba haciendo al Betis se detiene en el 3-0 con las costuras verdiblancas rotas y a la espera de que apareciera algo de vergüenza torera. Se detiene la sangría en ese momento con los cambios pero sólo eso. No entiende bien la intensidad el equipo bético, que ve amarillas con faltas de Cucho y Junior.

Fornals sí muestra lo que hay que tener para defender el escudo que lleva en el pecho en un amistoso así ante los fallos de sus compañeros, que encadenan meteduras de pata. El Málaga se gusta superando ampliamente a un equipo de Primera y con esa pizca de rivalidad regional que siempre está presente. Los 5.000 béticos de la grada no se merecían una fiesta así a una semana del inicio de LaLiga cuando están tan ilusionados con los fichajes y la pinta que venía proyectando este equipo.

Ficha técnica Málaga CF Carlos López, Puga, Einar, Pastor, Larrubia, Joaquín, Dotor, Víctor, Luismi, Niño e Izan. También jugaron Chupete, Juanpe, Murillo, Lobete, Montero, Recio, Gabilondo y Andrés.

Real Betis Pau López; Aitor, Bartra, Valentín, Junior (Ricardo, m. 78); Mawuli (Iker Losada, m. 58), Fornals (Dani Pérez, m. 78); Pablo García, Isco (Lo Celso, m. 46), Riquelme (Chimy Ávila, m. 58); y Bakambu (Cucho Hernández, m. 58).

Árbitro Bestard Servera (Comité Balear). Amonestó a Cucho Hernández, Junior.

Goles 1-0, m. 25: Larrubia. 2-0, m. 47: Larrubia. 3-0, m. 49: Chupete. 3-1, m. 80: Cucho Hernández.

Siguió Pellegrini con los cambios dando entrada a Ricardo y Dani Pérez cuando al duelo le restaban diez minutos. El Málaga seguía rompiendo líneas disfrutando de la fragilidad bética, pero había una respuesta. Ortiz nada más entrar llegó a línea de fondo y puso un centro delicioso para que Cucho rematara de cabeza picado para marcar el tanto del honor verdiblanco. Luego incluso se lesionó Iker Losada en el tobillo tras una entrada absolutamente innecesaria que le afectó con dolor. Era un partido no para olvidar sino para recordar los defectos mostrados y corregirlos cuanto antes. Y no es una cuestión de fichajes, sino de generación de dinámica propia y de intensidad en un duelo así. Si el Betis se presenta de esta guisa en Elche, perderá. Y no está el horno para esos bollos.