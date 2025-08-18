Suscríbete a
Elche
Elche
  • Germán Valera (80')
1
1
Real Betis
Real Betis
  • Aitor Ruibal (20')

LaLiga EA Sports. Jornada 1 Lunes 18/08 21:00h. Árbitro Victor García Verdura. Estadio Manuel Martínez Valero. Canal Ninguna

Las estadísticas del Elche - Real Betis

Todos los datos de la jornada número 1 de LaLiga EA Sports

Elche - Betis, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Elche

ELC

Entrenador:
Eder Sarabia4-3-3
  1. Matías Dituro
    Portero    1
  2. Álvaro Núñez
    Defensa    15
  3. David Affengruber
    Defensa    22
  4. Pedro Bigas
    Defensa    6
  5. Rafa Mir
    Sustituto    10
  6. Aleix Febas
    Centrocampista    14
  7. J. Izquierdo
    Sustituto    3
  8. Martim Carvalho Neto
    Sustituto    16
  9. John Donald
    Sustituto    18
  10. Mourad El Ghezouani
    Sustituto    19
  11. Rodrigo Mendoza
    Delantero    30
Real Betis

BET

Entrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
  1. 25Pau López Sabata
    Portero
  2. 2Bellerín
    Defensa
  3. 5Bartra
    Defensa
  4. 4Natan Bernardo de Souza
    Defensa
  5. 12Ricardo Rodríguez
    Defensa
  6. 6Sergi Altimira
    Centrocampista
  7. 8Pablo Fornals
    Centrocampista
  8. 52Pablo García
    Sustituto
  9. 20Lo Celso
    Centrocampista
  10. 9Chimy Ávila
    Sustituto
  11. 11Bakambu
    Sustituto
Estadísticas
68%ElcheELC
32%BETReal Betis
1 Goles 1
2 Remates a puerta 4
3 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
5 Asistencias 9
1 Asistencias de gol 1
14 Faltas cometidas 13
10 Faltas recibidas 14
0 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
615 Pases correctos 261
68 Pases fallados 60
4 Fueras de juego 0
3 Paradas 1
1 Corners 3
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

