Las estadísticas del Elche - Real Betis
Todos los datos de la jornada número 1 de LaLiga EA Sports
Elche - Betis, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026
ELCEntrenador:
Eder Sarabia4-3-3
BETEntrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
Estadísticas
68%ELC
32%BET
1 Goles 1
2 Remates a puerta 4
3 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
5 Asistencias 9
1 Asistencias de gol 1
14 Faltas cometidas 13
10 Faltas recibidas 14
0 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
615 Pases correctos 261
68 Pases fallados 60
4 Fueras de juego 0
3 Paradas 1
1 Corners 3
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
