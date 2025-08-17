Lo Celso y la posible vuelta de Antony: «Tiene mucha jerarquía y el año pasado nos ayudó mucho, ojalá se pueda dar»

Una de las negociaciones que tiene en vilo a la afición del Betis en este mercado de verano previo a la temporada 25-26 es la que el club verdiblanco mantiene para que Antony vuelva a vestir la camiseta que luce el escudo de las ... trece barras. No está siendo fácil el acuerdo con el Manchester United, pero mientras el futbolista brasileño siga rechazando las propuestas que le llegan en Heliópolis mantienen la esperanza de poder repatriar al extremo de cara al año en el que se aspira al asalto de la cuarta plaza en LaLiga para jugar la Champions League la próxima temporada.

Como es tema de actualidad en el primer equipo verdiblanco, le preguntábamos a Giovani Lo Celso durante la entrevista con ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com sobre el posible regreso de Antony al Betis, si hablan con él desde la distancia. El de Rosario, voz autorizada del vestuario bético, comenta sobre este asunto que «sabemos que que es un jugador con una grandísima jerarquía, que el año pasado lo hizo muy bien, nos ayudó mucho y no sabemos bien cómo está el detalle de esa negociación, si se podrá hacer o no. Obviamente que que todos estaríamos muy contentos en el caso de de que se haga, pero bueno, también entendemos y si no se puede hacer como dijo el presidente en su momento, que hay también un cuestiones económicas que sobrepasan al club. Pero pero bueno, eso ya no es tema nuestro, pero sí que obviamente que si viene será importante para nosotros, y si no, hay jugadores de sobra que podrán hacerlo de la mejor manera. Así que ojalá se pueda dar. Pero bueno, ya no depende de nosotros», sentenciaba el argentino.

