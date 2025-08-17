Marc Roca y Llorente pueden estar la próxima semana; Deossa, no antes del parón

El Betis iniciará la temporada en Elche con bajas de consideración, puesto que Diego Llorente, Marc Roca, Abde, Isco Alarcón y el recién llegado Nelson Deossa no podrán estar a disposición de Manuel Pellegrini. La baja del capitán, tras caer lesionado en el último amistoso de la pretemporada en La Rosaleda ante el Málaga, será de entorno a tres meses (el malagueño y el club esperan que pueda ser algo menos), pero los otros cuatro futbolistas esperan tener protagonismo en las primeras semanas de la competición.

Este domingo compareció Pellegrini en la rueda de prensa previa al duelo frente al conjunto ilicitano y ofreció un par de buenas noticias pero a su vez una no tan buena. Y es que el chileno aventuró el próximo regreso con el grupo de Diego Llorente y Marc Roca, pero no pudo hacer lo mismo con Deossa y Abde.

En concreto, el preparador verdiblanco dijo que «tanto Deossa como Abde aún no entrenan con el grupo y seguramente no puedan estar hasta después del parón. Mientras que Diego Llorente ya va a entrenar con normalidad junto al grupo la semana que viene y Marc Roca empezará a hacerlo de manera parcial», explicó el técnico santiaguino.

Hay que recordar que en ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com se ha informado puntualmente de los estados de Deossa y Abde. El colombiano sigue un plan individualizado para afinar su puesta a punto y que adquiera ese nivel competitivo que sus compañeros ya sí han dispuesto después de la pretemporada. Estuvo parado porque acabó el Mundial de Clubes con un esguince el tobillo izquierdo, así que entre esa dolencia y la negociación con el Betis hasta su llegada a Sevilla han mermado el estado físico de Deossa, de ahí que en el club bético se consensuara que era necesario este programa de trabajo personalizado para que avanzara en su condición física. Mientras que de Abde ya se publicó antes de la concentración de Marbella, en la que estuvo presente pero al margen del resto del grupo, que su lesión en el tobillo no termina de remitir. El edema ha de reabsorberse y eso aún provocaba dolor en la articulación del extremo marroquí.

Más temas:

Betis