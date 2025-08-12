Borja Iglesias, en su despedida del Betis: «Me siento orgulloso de haber defendido este escudo a mi manera»

Borja Iglesias se hace una foto con aficionados del Betis antes del partido ante el Como en La Línea

Borja Iglesias ha sido anunciado hoy como nuevo jugador del Celta y cierra una etapa de seis años como futbolista del Real Betis. El delantero vuelve a su tierra y al equipo en el que jugó cedido la pasada campaña a cambio de 1,5 millones fijos más otro en variables y perdona importantes cantidades de salario que aún le restaba por cobrar. En su adiós, Borja Iglesias ha querido mostrar su cariño y respeto por el club verdiblanco con un texto publicado en su perfil de Instagram:

«Siento que, en la vida, las vivencias que tenemos nos generan distintas emociones que nos construyen como personas. Y me siento agradecido de que el verano de 2019 me llevase al Betis. Me hizo ser lo que soy hoy, desde el primer minuto.

He construido una red de amistades con gente que me acogió antes de conocerme, con personas que admiraba y con una afición que es difícil de igualar.

Lo especial que es el Betis, nuestro Betis, para la gente, supera los límites que nunca podría haber imaginado. Y eso se palpa desde las primeras horas en las que aterrizas en Sevilla. Esta etapa ha sido un regalo para mi crecimiento personal y profesional. Es algo que nunca voy a olvidar y que siempre estará conmigo.

Es cierto que hemos vivido algún momento más complejo, pero la mayoría han sido increíbles. Y aunque hacía un año y medio que no me ponía la camiseta, haber vuelto este verano y vestirla esos 45 minutos en Portugal fue especial. Igual que todos los éxitos que hemos conseguido juntos y que tanto hemos podido disfrutar.

Quiero dar las gracias a todos los que habéis hecho posible cada día en este club, desde mi llegada hasta mi despedida. Y quiero agradecer, eternamente, el cariño de todos los que me habéis apoyado incondicionalmente por llevar esta camiseta, por ser quien soy y como soy.

A los que no os ha gustado, lo siento mucho. Me encantaría que no fuese así, pero también entiendo que es algo normal. Espero que, por lo menos, os haya quedado algún recuerdo bonito. Nada va a cambiar el amor y el respeto que tendré siempre por este escudo.

Para mí, el Betis es y será una parte fundamental e inolvidable de mi vida. Me siento orgulloso de haber defendido este escudo a mi manera.

Gracias por todo y la mejor de las suertes en todo lo que os viene«.

