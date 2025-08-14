Repiten los capitanes del Betis más Bellerín

Pellegrini y los capitanes del Betis, junto a Martínez Munuera en las charlas de los árbitros a las plantillas sobre las nuevas normas de la temporada

La composición del cuerpo de capitanes del Betis va a ser una cuestión de continuidad después de muchos años de rotaciones en estos puestos de responsabilidad. Cierto es que Joaquín figuró como el principal representante de la plantilla desde su retorno de 2015 hasta su retirada en 2023 pero a su alrededor fueron moviéndose muchos futbolistas. En la plantilla actual se mantienen los cuatro futbolistas que en 2024 fueron elegidos como cabezas representativas del grupo: Isco, Aitor, Bartra y Adrián. Ninguno tiene previsto salir en el final del mercado de fichajes y se da por hecho que continuarán como líderes del grupo. Pero a ellos se les añade este curso Bellerín por diferentes circunstancias que tienen que ver, sobre todo, ante las bajas y las rotaciones. De hecho, el lateral catalán ya ejerció como capitán esta semana en la visita de Martínez Munuera a la plantilla en la ciudad deportiva para explicar las nuevas normas de la temporada y posó junto a Pellegrini, Aitor, Bartra y Adrián, dado que Isco está en su domicilio inmovilizado tras la fractura en el tobillo.

La composición definitiva de la capitanía del Betis será algo que se oficialice seguramente ya en septiembre, cuando las plantillas estén ya conformadas oficialmente. Siguen los cuatro del año pasado y se puede añadir a Bellerín como quinto capitán, incluso de forma nominal. El lateral ya ejerce como tal cuando le corresponde y otro jugador que puede llevar el brazalete es Fornals. Ambos lo hicieron ya el pasado curso en algunos momentos. Lo Celso también tiene galones.

Esto se puede acentuar ahora teniendo en cuenta que Isco está lesionado y Adrián tendrá pocos minutos. Aitor no es titular fijo y el único que sí parece que estará más presente en el once es Bartra, con lo que habrá más alternativas. En los últimos años siempre ha habido rotaciones en el puesto de capitán hasta ahora. En 2023 estaban Guardado, Fekir, Pezzella y Guido; en 2022, Joaquín, Guardado, Fekir y Canales; en 2021, Joaquín, Guardado, Bartra y Canales, que suplió a Mandi, que estaba en 2020.