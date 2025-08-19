Pellegrini: «Sumar un punto de visita siempre es bueno, pero creo que se nos escaparon dos»

«Sumar un punto de visita siempre es bueno, pero creo que se nos escaparon dos», resumió Pellegrini en su comparecencia posterior ante los medios en el Estadio Martínez Valero. Era el sentimiento del chileno después de un encuentro, el debut verdiblanco en LaLiga 2025-26, que para el preparador bético admitía poco reproche en cuanto al funcionamiento colectivo del equipo se refiere. «Como se dio el partido, merecimos ampliamente haberlo ganado», afirmó.

No le sorprendió el juego del Elche y su manera de interpretar el fútbol. «Sabemos cómo es su estilo. Tienen mucho dominio de balón y son más ofensivos que defensivos. Defensivamente trabajamos muy bien y prácticamente no nos llegaron. Harán una buena campaña. En cuanto a nosotros, para ser el primer partido del año, me marcho más que conforme», consideró.

«Nunca me he excusado en las bajas en estos seis años en el Betis. No ganamos, pero tuvimos ocasiones para haberlo hecho. No estamos pensando en lo que puede venir. Hicimos el partido correcto para haber ganado», reiteró Pellegrini, para quien «no hay rivales inferiores en LaLiga española». «Jugar de visita siempre es complicado -añadió- y mucho más ante un recién ascendido con la motivación ante su gente. Tuvimos ocasiones de gol clarísimas, estamos a principios de temporada y no hay mucho que reprocharse siendo el primer partido del año».

De lo que resta de mercado prefiere no hacer valoraciones. Se focaliza en el calendario tan comprimido de agosto. «Estamos contentos con todos los jugadores. Contamos con todos y aportan lo que tienen que aportar. Incluso de los que se rumorean, como Ricardo o Losada, están jugando. Lo que pase al final del mercado de pases ya lo veremos. Estamos pensando en estos cuatro partidos para tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles», aseguró.

La clave del choque estuvo para Pellegrini en las ocasiones que desperdició el Betis. «Prácticamente ellos no llegaron a portería y nosotros tuvimos cuatro o cinco ocasiones para liquidar el partido. Si vas ganando 0-1 y fallas tres o cuatro claras, para dejarlo acabado, pasa factura». Aun así, estaba contento con el rendimiento de sus hombres. «Colectivamente, defensiva y ofensivamente estuvimos muy bien. Fue un día complicado, de mucho calor, pero tuvimos control de balón y generamos ocasiones claras para haberlo liquidado. El funcionamiento me dejó muy contento. Fallamos tres o cuatro goles para liquidar el partido», recordó. Y concluyó que «el empate es la consecuencia de no haber metido las ocasiones que tuvimos. Sumar un punto de visita siempre es bueno, pero creo que se nos escaparon dos».

El análisis de Aitor, autor del gol

Parecida valoración realizaba Aitor Ruibal, autor del tanto bético, a la conclusión del choque a pie de campo. «Bueno, nos deja un sabor agridulce porque han tenido mucha la pelota pero luego apenas hemos recibido peligro en el área y hemos tenido situaciones para el 0-2. No lo hemos metido y eso te penaliza ante equipos que juegan buen al fútbol», analizó. «Obviamente. Al final diría que lo único que nos ha faltado», respondió cuando se le cuestionó sobre las ocasiones marradas: «Y también haber tenido más control del balón, pero el equipo ha hecho un buen partido. Nos ha faltado meter el segundo», señaló.

Aitor jugó arriba, de extremo, y metió un gol propio de un delantero centro. «Llevaba mucho tiempo sin jugar arriba. Me he sentido bien. Falta un poco de ritmo. Hace mucho calor y humedad pero no hay excusas. Estos partidos hay que ganarlos sí o sí si queremos estar arriba. Seguiremos trabajando. Esto es muy largo, pero si competimos así sacaremos muchos puntos».