El Betis de Pellegrini no conoce la derrota en la primera jornada de Liga

El Real Betis comienza su 60ª temporada en Primera División el próximo lunes 18 de agosto ante el Elche a las 21:00 horas. Será además el arranque de la sexta temporada de Manuel Pellegrini a las órdenes del banquillo. Desde la llegada del técnico chileno, la entidad verdiblanca vive una revolución en materia deportiva, completando grandes hitos y registrando varios récords. Entre ellos destaca la de entrenador con más victorias en la historia del Real Betis, la clasificación del equipo a competición europea en cada una de las campañas que el ha dirigido, o la primera final europea en la historia del club.

Uno de los datos a destacar es la desenvoltura del equipo en la primera jornada de Liga, durante las cinco temporadas en las que Pellegrini ha estado al frente del equipo, ya que no conoce la derrota en sus arranques ligueros. Tres victorias y dos empates es el balance previo del cuadro verdiblanco, donde además siempre ha marcado, con un global de ocho goles a favor y solo tres en contra.

En la temporada 2020-21, el Betis arrancó con una victoria a domicilio ante el Deportivo Alavés (0-1); en la 2021-22, tablas en el marcador en su visita al Mallorca (1-1); en la 2022-23, comienzo contundente en el Benito Villamarín ante su afición venciendo precisamente al Elche (3-0); en la 2023-24, victoria ajustada en La Cerámica frente al Villareal; y por último la pasada campaña, empate a uno frente al Girona.

El Real Betis arrancará esta campaña jugando como visitante en el Martínez Valero ante el Elche, que regresa a la máxima categoría del fútbol español tras dos temporadas, siendo esta su vigésimo quinta. Los enfrentamientos entre ambos equipos históricamente han sido encuentros igualados, debido a las situaciones deportivas en la que se encontraban ambos equipos, con un total de 22 victorias para el Real Betis, 16 empates, y 16 victorias para el Elche en sus 54 enfrentamientos; con 106 goles a favor de los verdiblancos, y 73 tantos para los ilicitanos.