Los goles encajados en pretemporada lanzan un aviso a Pellegrini

En el balance de la pretemporada del Real Betis destaca un dato que ha sido siempre una obsesión de Manuel Pellegrini en los partidos de preparación. «Portería a cero» se le escuchaba gritar al chileno y a su principal ayudante, Rubén Cousillas, en los entrenamientos previos al arranque de la primera campaña en la que dirigían al conjunto verdiblanco, allá por 2020. En esta ocasión sólo ha podido dejar inmaculada su meta en dos ocasiones el Betis en los siete encuentros que ha disputado: en los 45 minutos ante el Farense (0-2) y contra el Sunderland (0-1).

El cómputo de goles encajados no ha sido positivo para el Betis en esta fase de preparación, en la que se admiten errores pero la recurrencia en los mismos es lo que provoca un análisis más profundo. Once tantos encajados en siete encuentros amistosos. Además, tres equipos le hicieron tres tantos cada uno al Betis: Córdoba, Como y Málaga, dos de ellos de Segunda división.

Esto se produce a pesar de que en la planificación de la plantilla se ha buscado renovar totalmente la portería con la llegada de Álvaro Valles y Pau López, que son los que han acaparado más minutos, y también consolidar la defensa con la contratación definitiva de Natan, la llegada de Valentín Gómez y el retorno de Junior, así como la recuperación física de Bellerín. Sí se echa en falta al pivote sustituto de Johnny Cardoso, en una de las tareas pendientes de la dirección deportiva en este mercado de fichajes.

En cuanto a los goles anotados, el Betis también ha celebrado once. En el apartado goleador ningún futbolista destaca especialmente dado que ha habido empate en esta estadística entre Bakambu, Cucho Hernández y Pablo García con dos tantos cada uno. El resto los anotaron Riquelme, Aitor, Altimira, Fornals, Isco y Junior.

De esta forma, el Betis ha cerrado la pretemporada con tres victorias (0-2 ante el Farense, 3-4 en Córdoba y 0-1 con el Sunderland), un empate (1-1 frente al Coventry) y tres derrotas (1-0 con el Uniao Leiria, 2-3 ante el Como y 3-1 con el Málaga), dos de ellas en los últimos duelos disputados antes del arranque liguero con el Elche del próximo lunes 18 de agosto.

Bartra ha sido, con 360 minutos, el futbolista más utilizado, mientras que Adrián es el jugador de seguirá en la primera plantilla que ha sido empleado menos tiempo (45 minutos), toda vez que Fran Vieites y Borja Iglesias jugaron lo mismo pero saldrán del equipo. A Bartra le siguen los 337 minutos de Natan, los 300 de Fornals, Riquelme con 283 y Altimira con 291. En la portería Pau López y Álvaro Valles han jugado lo mismo (225 minutos), encajando seis goles el catalán y cuatro el rinconero. El canterano más empleado ha sido Pablo García (252), seguido de Mawuli (248) y Dani Pérez (156), que han estado con el primer equipo hasta la última concentración en Málaga.

Ahora llega el momento de la verdad para el Betis, que se ejecitará a partir de este martes en la ciudad deportiva Luis del Sol preparando a conciencia el duelo del lunes 18 de agosto en el Martínez Valero contra el Elche. La pretemporada no se había saldado con ningún lesionado, más allá de las molestias físicas que impidieron a Altimira jugar en La Rosaleda, hasta la entrada que recibió Isco que le provocará estar tres meses de baja. Se han mantenido recuperándose Llorente, que ya se integró con el grupo parcialmente, y Abde y Marc Roca, que tienen previsto hacerlo estos días. Deossa, que será presentado oficialmente este lunes, tiene un plan especial y también irá participando con el resto en breve.

