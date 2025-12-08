«Creo que podemos amenazar al Betis desde el contragolpe»

Superado el mal trago ante el Barça, arranca una semana en la que el Betis vuelve a la Europa League con el reto de afianzar su lugar entre los ocho primeros clasificados en la fase de liga del torneo continental. A los de ... Pellegrini les toca viajar a Croacia para visitar a un rival que también necesita los puntos, en su caso para poder colarse en los play off. Se trata del Dinamo de Zagreb, que afronta el trascendental compromiso del jueves frente al Betis tras un exigente duelo liguero en el campeonato de su país.

El conjunto croata cosechó este fin de semana un agónico empate 1-1 contra su eterno rival, el Hajduk Split, en el estadio Maksimir, que será también el escenario del choque continental contra los verdiblancos. La igualada, materializada en el minuto 113, permitió al equipo más laureado de Croacia y próximo rival bético preservar el liderato en su campeonato nacional, aunque con una exigua ventaja de un punto sobre su principal competidor.

Una vez concluido el intenso derbi ante el Hajduk, el entrenador del Dinamo, Mario Kovacevic, dirigió inmediatamente el foco hacia el encuentro europeo contra el Betis, mostrando confianza en las posibilidades de su equipo: «Creo que podemos ser buenos y sólidos, amenazar al Betis desde el contragolpe y conseguir un buen resultado. Nuestro rival está haciendo una gran campaña», dijo Kovacevic.

El enfrentamiento contra el equipo de Pellegrini reviste una importancia capital para las aspiraciones del Dinamo, que necesita sumar de tres para mantener vivas sus opciones de clasificación. El equipo dirigido por Kovacevic acumula siete puntos en su casillero, todos ellos obtenidos en las tres primeras jornadas tras superar al Fenerbahçe (entonces aún bajo la dirección de Mourinho), imponerse al Maccabi de Tel Aviv y conseguir un empate en Suecia contra el Malmoe.

Sin embargo, las dos jornadas europeas posteriores se saldaron con contundentes goleadas en contra. Primero el Celta de Vigo se impuso en Zagreb (0-3) y posteriormente el Lille hizo lo propio en Francia (4-0). Estos resultados han comprometido el pase de ronda de los croatas, que afrontan el duelo contra el Betis como una auténtica final. Su calendario restante incluye recibir al Steaua de Bucarest en enero y finalizar la liguilla a domicilio contra el sorprendente Midtjylland danés, que actualmente comparte la cima de la clasificación con el Olympique de Lyon.

Mario Kovacevic asumió las riendas del banquillo el pasado verano, avalado por su destacada labor al frente del Slaven Belupo, un equipo croata de perfil más modesto. Precisamente el Slaven será el próximo oponente liguero del Dinamo el próximo domingo, ocupando actualmente la tercera posición en la tabla clasificatoria.