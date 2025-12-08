Suscríbete a
«Creo que podemos amenazar al Betis desde el contragolpe»

El entrenador del Dinamo de Zagreb, Mario Kovacevic, motiva a los suyos de cara al trascendente duelo europeo del próximo jueves en el estadio Maksimir

Kovacevic, técnico del Dinamo de Zagreb
Kovacevic, técnico del Dinamo de Zagreb

F. M.

Superado el mal trago ante el Barça, arranca una semana en la que el Betis vuelve a la Europa League con el reto de afianzar su lugar entre los ocho primeros clasificados en la fase de liga del torneo continental. A los de ... Pellegrini les toca viajar a Croacia para visitar a un rival que también necesita los puntos, en su caso para poder colarse en los play off. Se trata del Dinamo de Zagreb, que afronta el trascendental compromiso del jueves frente al Betis tras un exigente duelo liguero en el campeonato de su país.

