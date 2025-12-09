Suscríbete a
El mercado de fichajes del Betis depende de las salidas en el mes de enero

El club está pendiente de la situación de jugadores como Bakambu, Chimy, Altimira o Ricardo Rodríguez

Valores como Abde o Natan testarán la capacidad del club de poder aguantar hasta verano por sus referentes

El Betis se posiciona por Fabio Silva

Ricardo Rodríguez y Bakambu se colocan las botas junto a Pau López abc
Mateo González

El Betis quiere reforzarse en el mercado de enero y para ello su dirección deportiva ha estado estudiando diferentes opciones viajando para ver en directo a futbolistas y también tratando con clubes de cara a explorar situaciones concretas que puedan ser ventajosas. Se ha ... informado de que la preferencia está en un delantero -Fabio Silva- que pueda elevar el nivel de competencia en la punta del ataque con Cucho Hernández pero también se monitoriza a jugadores en otros puestos como los laterales y los extremos. En Heliópolis trabajan en esas vías pero teniendo claro que, como el año pasado, todo va a estar en función de las salidas. «Hemos agotado lo disponible», señalan en la planta noble verdiblanca cuando se les cuestiona sobre enero. El club apostó fuerte en verano apurando los 125,9 millones de euros que le permitía LaLiga como gasto de plantilla y ahora ha de generar nuevos recursos a través de cesiones, rescisiones o traspasos para hacer hueco a los refuerzos.

