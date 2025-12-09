El mercado de fichajes del Betis depende de las salidas en el mes de enero

El Betis quiere reforzarse en el mercado de enero y para ello su dirección deportiva ha estado estudiando diferentes opciones viajando para ver en directo a futbolistas y también tratando con clubes de cara a explorar situaciones concretas que puedan ser ventajosas. Se ha ... informado de que la preferencia está en un delantero -Fabio Silva- que pueda elevar el nivel de competencia en la punta del ataque con Cucho Hernández pero también se monitoriza a jugadores en otros puestos como los laterales y los extremos. En Heliópolis trabajan en esas vías pero teniendo claro que, como el año pasado, todo va a estar en función de las salidas. «Hemos agotado lo disponible», señalan en la planta noble verdiblanca cuando se les cuestiona sobre enero. El club apostó fuerte en verano apurando los 125,9 millones de euros que le permitía LaLiga como gasto de plantilla y ahora ha de generar nuevos recursos a través de cesiones, rescisiones o traspasos para hacer hueco a los refuerzos.

Es un clásico que el Betis busque soluciones en el mercado de enero y suele operar bien la entidad verdiblanca en esta ventana como ha demostrado con Bartra, Emerson, Guido, Ayoze, Johnny, Fornals, Antony o Cucho Hernández. Ahora quiere repetir fórmula como hizo con algunos de estos futbolistas al poder reclutar a hombres que tengan cierta experiencia pero no sean veteranos, cuyo nivel sea alto, que en sus clubes no estén jugando o que precisen de más minutos para ir al Mundial. Hay un buen mercado de jugadores que cumplen estas características y ahí quiere pescar el Betis presumiendo de estos ejemplos para proyectar que los que lleguen puedan repetir la exitosa historia.

La aspiración de la dirección deportiva es firmar un delantero (Fabio Silva) a la espera de colocar a otro en este mercado invernal, con papeletas repartidas entre Chimy Ávila y Bakambu

Más allá de eso, la economía manda y en el club bético precisan de salidas para poder ejecutar los movimientos que se desean. Hay varios futbolistas que pueden ser protagonistas en esta ventana por diferentes motivos: Chimy Ávila, Bakambu, Altimira y Ricardo Rodríguez. Cada uno tiene su circunstancia ya sea por el nivel exhibido, su valoración en el mercado, posibilidades mundialistas o estructura de contrato. Dependerá de muchos factores que se den o no las salidas pero cuando se abra el movimiento invernal Ramón Alarcón, CEO del Betis, y Manu Fajardo, director deportivo, tendrán que tomar decisiones. También se tiene en cuenta la Copa de África, que puede alterar el calendario de operaciones para no debilitar al equipo mientras Amrabat, Abde y Bakambu están fuera.

En septiembre intentó el Betis colocar a Chimy en México pero el jugador finalmente se negó y la operación se descartó al límite del mercado azteca cuando estaba todo resuelto entre clubes para una cesión con compra futura recuperando la amortización pendiente por un futbolista fichado en enero de 2024 a cambio de cinco millones y cuyo rendimiento no ha convencido. Pellegrini ha alineado al argentino más partidos y el Betis ha tenido que pagarle 350.000 euros más a Osasuna por su participación en este tiempo. Su salida es prioritaria en enero. Su contrato finaliza en 2027.

Bakambu y Ricardo terminan el 30 de junio

Al final de esta temporada quedan libres Adrián, Ricardo y Bakambu. El portero seguirá y se evaluará entonces si amplía un año más, pero con los dos internacionales pueden abrirse opciones de salida sobre todo teniendo en cuenta el Mundial. El suizo irá seguro y podría tener alguna propuesta, como ya sucedió también en verano, para irse y garantizarse más años de contrato en otro lugar, dejando incluso algún rendimiento económico bajo al Betis. El congoleño está a la espera de definir si estará en la cita de Estados Unidos pero ante el objetivo del club de poder incorporar a otro delantero vería en riesgo su participación hasta el final del curso y podría abrir el espacio para irse, como también se planteó en el anterior mercado. Bakambu sigue siendo hasta la fecha la segunda opción de Manuel Pellegrini para la delantera, aunque el protagonismo que tuvo que coger por obligación en la Conference se ha diluido y no consigue alcanzar un nivel óptimo de forma. Esos pocos meses que le restan para terminar contrato pueden facilitar las negociaciones para su marcha, siempre y cuando el Betis tenga a un sustituto de mayor nivel ya cerrado.

1,5 Millones le costó al Betis el traspaso de Altimira, por el que llegaron a proponer en verano cifras que superaban los 15 millones, aunque el club se cerró en banda por una cifra superior

Y luego está el mercado en sí ante los jugadores que pueden generar mayor plusvalía. En ese sentido ya se vio cómo en verano clubes alemanes e ingleses se acercaron a Altimira de cara a poder contratarle por cifras de entre quince y veinte millones de euros. El catalán ha participado más este curso, sobre todo en el inicio, pero ahora ha perdido protagonismo con la solidez de Amrabat y Marc Roca, la reubicación de Fornals y la adaptación de Deossa. Su gol en el derbi le ha devuelto aire pero lo cierto es que estaba contando mucho menos. A sus 24 años y tras haberle costado al Betis 1,5 millones procedente del Getafe es uno de los futbolistas que puede dejar más dinero en el club, en una operación similar a la de Assane el pasado año con destino al Como por más de 11 millones.

Además de todo ello están los futbolistas que son titulares indiscutibles. Por ejemplo Abde y Natan se han disparado en el mercado y en el Betis se frotan las manos esperando propuestas altas pero no se prevé en Heliópolis vender a ninguno de ellos en enero para no debilitar al equipo en plena persecución de los objetivos de la temporada. La idea es esperar al verano para calibrar si las ofertas que se presentan son irrechazables y obtener un rendimiento económico notable, como ha sucedido en años precedentes con Johnny, Jesús y otros. Por último, los futbolistas que no están demostrando mucho en este arranque de temporada dado que se esperaba más de ellos al ser fichajes recientes, como Junior y Riquelme. El primero tiene un mercado más limitado al haber vuelto a su casa y tener contrato a medio plazo y con el segundo el club tendrá que estudiar más adelante la situación al ser una apuesta económica potente (ocho millones por el 50 por ciento de sus derechos) y ver que no está teniendo protagonismo con Pellegrini.