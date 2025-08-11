Haro: «El gasto y el límite, probablemente, serán los mayores de nuestra historia»

Ángel Haro, presidente del Real Betis, señalaba acerca de la lesión de Isco y del cierre del mercado del club verdiblanco que «esto no va de hacer más esfuerzos. El Betis lleva muchos años haciendo el máximo que permite LaLiga, agotando el límite. Lo apuraremos como todos los años, probablemente el gasto y el límite serán los mayores de nuestra historia. Pero no vamos a hacer el loco porque no podemos y no nos lo permiten. Tenemos ambición deportiva pero todo tiene un encaje económico».

Mientras, sobre Antony señalaba que «ya dije que era muy complicado. Tiene que entrar en nuestros límites, si entra se hará. Hay un tercero que es el United que tiene mucho que decir. Es complicada. Pero costó 95 millones de euros en su día y no es nada fácil. Soy igual de optimista y pesimista. Soy optimista por la predisposición del Betis y del jugador pero con el Manchester no lo sé. Es lógico que quieran analizar todas las opciones del mercado«.

Acerca de Deossa, que se presentaba hoy, manifestaba el presidente que «falta una semana para que empiecen los partidos importantes, se han acabado las probaturas. Vamos a poder contar con Nelson Deossa para este próximo partido ya. Ha destacado en el Mundial de Clubes pero le veníamos siguiendo desde hace tiempo en la dirección deportiva y ha habido un gran convencimiento para adelantarnos y ficharle. No ha tenido una formación reglada en cantera, hasta hace pocos años trabajaba en la mina en su pueblo y tenía el sueño de jugar al fútbol y con esfuerzo y compromiso lo ha conseguido y lo tenemos aquí. Su historia tiene mucho que ver con el Betis y los béticos. El Betis es trabajo y esfuerzo. No hay atajos en el Betis. Hemos tenido la mala suerte hace poco la lesión de Isco. No es fatalismo pero el Betis cuando tiene que llegar a la meta tiene que pasar tres puertos de montaña e igual pincha la rueda, pero hay que superarlo. Su historia es la de muchos béticos y estoy feliz de que llegue«.

Sobre el derribo en el Villamarín señalaba Haro que «a lo largo de la semana que viene probablemente se inicie. Estamos en el proceso de valorizar los productos del derribo y por eso se está tardando un poco más pero la semana que viene probablemente será la fecha del derribo» y acerca de la Cartuja aseguraba que «está prácticamente lista, vamos a llegar con las condiciones óptimas. Estamos trabajando en el plan de movilidad. Nos volcamos para facilitarle a los aficionados pero no es responsabilidad del Betis.

