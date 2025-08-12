Suscríbete a
+Palmera

Ultimátum del United a Antony

El club inglés le exige al extremo que acepte esta semana, antes del inicio de la Premier, alguna de las ofertas de traspaso que tiene con la amenaza de dejarle en la grada hasta enero

En el Betis quieren seguir aguantando hasta el final de mercado para conseguir una cesión con opción u obligación de compra por un porcentaje del pase del extremo

«Si Antony no ha firmado con otro club, seguimos teniendo opciones»

Antony, en Manchester
Antony, en Manchester

Mateo González y Samuel Silva

El Manchester United no quiere que Antony aguante hasta el final de mercado en su presión para irse al Betis. Los ingleses conocen la estrategia verdiblanca y buscan impedirla presionando a su futbolista para que tome ya una decisión. Tienen en Old ... Trafford ofertas que consideran económicamente válidas para poder traspasar a Antony o al menos no quieren que el mercado interprete que sólo está abocado a un destino mientras que desde el Heliópolis sólo se reclama una cesión pura aunque se valoraría una opción de compra. Y se guarda hasta el final la carta de la adquisición de un porcentaje para el año próximo, algo que computaría ya en el límite actual y que habría que calcular. Las partes no tienen un diálogo fluido y la actitud de Antony ha enojado en buena medida a los responsables del United de forma que le han planteado un ultimátum: o acepta antes del inicio de la Premier League esta semana una de las ofertas de alrededor de 30-40 millones para su venta a otro club o se quedará hasta enero en la grada con la consecuencia casi segura de perderse el Mundial de 2026. El brasileño tiene contrato hasta 2027 y para que se articule un préstamo tendría que renovar, con lo que ello complica aún más toda la solución pendiente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app