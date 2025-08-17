Suscríbete a
+Palmera

Real Betis

Lo Celso: «Suplir a Isco no es una presión extra, sino una linda responsabilidad de vestir la camiseta del Betis»

El argentino atiende a ABC de Sevilla a pocos días del arranque liguero del equipo de Pellegrini en Elche, que tendrá que ser otra vez sin el capitán por una nueva lesión

Lo Celso, el perfecto cicerone para Valentín Gómez

Suscríbete
Más información Si ya estás suscrito, inicia sesión
Lo Celso posa para ABC con el balón oficial de LaLiga 25-26 en la ciudad deportiva Luis del Sol
Lo Celso posa para ABC con el balón oficial de LaLiga 25-26 en la ciudad deportiva Luis del Sol Manuel Gómez / ABC

Mateo González y Jesús Sevillano

Es uno de los futbolistas del Real Betis que comienza la temporada con ilusiones renovadas. Como todo el club, los jugadores y la afición, se quedó con el regusto amargo de la final de la Conference League, el último partido oficial de los verdiblancos ... en el curso 24-25. Giovani Lo Celso afronta la segunda temporada en Heliópolis tras su regreso del año pasado con ganas de brindarle una bonita campaña 25-26 a los béticos, más si cabe, ahora para empezar, otra vez, como ocurriera también hace doce meses, con la responsabilidad de suplir a Isco en el equipo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app