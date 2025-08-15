Los dorsales provisionales mantienen libre el '7' para Antony

El inicio oficial del campeonato 25-26 está cada vez más cerca para el Real Betis, que debuta este próximo lunes 18 de agosto frente al Elche en el Martínez Valero a partir de las 21 horas, y poco a poco se van conociendo algunos detalles que suelen llamar la atención de los aficionados. Una vez que el club verdiblanco ha inscrito a todos sus fichajes realizados hasta ahora, 8, aunque uno de ellos, el delantero uruguayo Gonzalo Petit, ha sido cedido al Mirandés, uno de esos detalles son los dorsales que lucirán los jugadores de la primera plantilla bética en las primeras jornadas ligueras, que de momento son provisionales, dado que el mercado, en el que habrá más fichajes y más salidas, continúa abierto hasta el 1 de septiembre.

Llama la atención lo del número '7'. Es el que lució Antony en los meses que estuvo en el Betis durante la pasada temporada 24-25 y, como ocurre con la plaza de extracomunitario que aún tiene libre el cuadro heliopolitano, el dorsal también se le va a reservar al brasileño. A él o al futbolista que venga para el extremo derecho, una de las prioridades de refuerzo para el Betis de aquí al cierre del zoco veraniego.

En cuanto a las caras nuevas de esta temporada, resalta que Álvaro Valles ha cogido el dorsal '1' y Pau López el '25', quedándose Adrián el '13', el número que lucía la pasada campaña. Además, Natan ha cogido el '4' que hasta el curso 24-25 lució Johnny Cardoso; Valentín Gómez ha tomado el '16', que la pasada temporada era de Altimira; y Junior Firpo ha heredado el '23' de Sabaly. Y en el centro del campo, Roro Riquelme toma el '17' y Nelson Deossa coge el número '18'.

Además del '7', para el debut en Elche quedan sin ocupar el dorsal '14', que en las últimas temporadas ha sido propiedad de William Carvalho, y el '15' que llevó Romain Perraud a su espalda en la pasada temporada 24-25.

Hay algún que otro cambio de dorsal momentáneo más, ya que Altimira ha cogido ahora el '6' que la temporada pasada lució Natan, mientras que Fornals se queda con el '8' y suelta el '18' que tuvo el pasado curso.

Con todo ello, la lista de dorsales provisionales del Betis para el debut liguero es la siguiente:

1 - Álvaro Valles

2 - Bellerín

3 - Diego Llorente

4 - Natan

5 - Bartra

6 - Altimira

7 - LIBRE

8 - Fornals

9 - Chimy Ávila

10 - Abde

11 - Bakambu

12 - Ricardo Rodríguez

13 - Adrián

14 - LIBRE

15 - LIBRE

16 - Valentín Gómez

17 - Riquelme

18 - Deossa

19 - Cucho Hernández

20 - Lo Celso

21 - Marc Roca

22 - Isco Alarcón

23 - Junior Firpo

24 - Aitor Ruibal

25 - Pau López

