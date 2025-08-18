Suscríbete a
Elche - Betis: Ilusión contra experiencia en los primeros puntos en juego

Jornada 1

Arranca LaLiga para el Betis ante el Elche sin Isco y aún con fichajes por realizar para reforzar el plantel

Altimira acumula dos entrenamientos y comenzará el partido en un once que puede contar con cuatro fichajes

Pellegrini: «Ojalá este año podamos dar un paso más»

Jesús Sevillano

Por fin vuelve a rodar la pelota en busca de los primeros tres puntos. Exactamente 81 días después del último partido oficial del Real Betis, la histórica final de la Conference League que los de Manuel Pellegrini perdieron ante el Chelsea, a posteriori ganador ... del Mundial de Clubes, y después de unas vacaciones y una pretemporada que han servido para cambiar el chip de la decepción que supuso aquella derrota, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini levantará el telón de la temporada 25-26, ilusionante de nuevo para todo el club verdiblanco, en el Martínez Valero ante el recién ascendido Elche.

