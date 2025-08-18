Elche - Betis: Ilusión contra experiencia en los primeros puntos en juego

Por fin vuelve a rodar la pelota en busca de los primeros tres puntos. Exactamente 81 días después del último partido oficial del Real Betis, la histórica final de la Conference League que los de Manuel Pellegrini perdieron ante el Chelsea, a posteriori ganador ... del Mundial de Clubes, y después de unas vacaciones y una pretemporada que han servido para cambiar el chip de la decepción que supuso aquella derrota, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini levantará el telón de la temporada 25-26, ilusionante de nuevo para todo el club verdiblanco, en el Martínez Valero ante el recién ascendido Elche.

Con cambios en la plantilla. Se marcharon Jesús Rodríguez, Johnny Cardoso, William Carvalho, Borja Iglesias o Juanmi, entre otros, y se han incorporado hasta el momento un total de ocho futbolistas, Álvaro Valles, Pau López, Natan, Valentín Gómez, Junior Firpo, Deossa, Riquelme y un Gonzalo Petit que se ha ido cedido al Mirandés. Uno de los que fue desequilibrante y decisivo en los cuatro meses en los que vistió la zamarra bética, Antony, se desea y se está trabajando para que vuelva, pero aún no se ha concretado su regreso. Así que en mitad del debate sobre si la plantilla del Betis es mejor o peor que la que finalizó el curso 24-25, arranca el nuevo curso futbolístico para el primer equipo verdiblanco.

Tiene el reto Pellegrini y su equipo de trabajo, de forma conjunta con sus futbolistas, de, en LaLiga, repetir clasificación europea, hito que se conseguiría por sexto año seguido, y avanzar lo más lejos posible en las otras dos competiciones que disputará el Betis esta temporada en la que volverá a jugar la Europa League, y también en la Copa del Rey. Así que tiene que empezar con buen pie en este arranque oficial de la competición con cuatro encuentros en trece días antes del primer parón de la temporada, que será el del primer fin de semana de septiembre.

Inician el Betis y Pellegrini con un aspecto que se repite, desgraciadamente, respecto al arranque de la pasada temporada. Y es que Isco, el líder del equipo dentro y fuera del campo, el buque insignia, cayó gravemente lesionado en el primer tiempo del último encuentro amistoso de la pretemporada, el disputado ante el Málaga en La Rosaleda, y estará de baja en torno a tres meses. Aunque el capitán y en el club esperan que no se alargue tanto. Así las cosas, le tocará, como ya ocurriera igualmente hace un año, coger la bandera del equipo a un Lo Celso que debe demostrar sobre el terreno de juego las ganas y la ilusión de hacer una buena temporada, en el aspecto personal y también en el grupal, que mostró en la entrevista con este periódico publicada ayer.

Debe ser precisamente el argentino el futbolista clave en un once en el que puede haber alguna duda en la portería, en el lateral zurdo o en la banda derecha en ataque. Es muy posible que Pau López parta con cierta ventaja sobre Álvaro Valles bajo palos por la falta de competición del rinconero en los últimos meses. En el flanco izquierdo de la defensa, Ricardo Rodríguez, cuyo regreso a su país se está negociando, es un jugador del gusto de Pellegrini, aunque Junior Firpo ha venido para jugar. Mientras que en el lado diestro del ataque Aitor y Pablo García se juegan el puesto. El catalán es un seguro de vida donde lo ponga el entrenador, mientras que el canterano fue el mejor de todos los que participaron en el Trofeo Costa del Sol, tanto de verdiblanco como de blanquiazul, y también puede tener su oportunidad de empezar de inicio. En el resto de posiciones Bellerín, Bartra, Natan, Fornals, el propio Lo Celso, Riquelme y el Cucho Hernández parecen tener asegurada la camiseta de titular en el Martínez Valero. Llega tocado Altimira tras un problema muscular que sufrió en el último entrenamiento en Marbella y que le ha tenido renqueante y gestionando cargas durante la semana previa al debut. El catalán completó las dos últimas sesiones de trabajo en la ciudad deportiva antes de viajar e incluyó la convocatoria, así que todo apunta a que jugará de inicio.

La principal novedad en la expedición verdiblanca la protagonizó Iker Losada, que durante toda la pretemporada ha estado en la lista de descartes de Pellegrini. Ya participó en el tramo final del duelo en Málaga y ayer Pellegrini dijo del gallego que mientras el mercado esté abierto todo puede ocurrir con su futuro.

Alineaciones probables Elche CF.: Dituro; Álvaro Núñez, Pétrot, Bigas, Affengruber; Mendoza, Aguado, Febas; Álvaro Rodríguez, Germán Valera y El Ghezouani.

García Verdura (Comité Catalán). Estadio, hora y Televisión: Estadio Martínez Valero. 21.00 horas. Movistar LaLiga.

Enfrente estará el Elche de un viejo conocido en Heliópolis. Eder Sarabia dejó de ser segundo entrenador de Quique Setién después de que ambos fueran despedidos del Barcelona en agosto de 2020 y en enero de 2021 inició su carrera en solitario en el Andorra. Ascendió al equipo de Gerard Piqué a Segunda división en el curso 21-22 y después fue séptimo, al borde del play off de ascenso a Primera al término de la temporada 22-23. En marzo de 2024 fue despedido por los malos resultados (el Andorra era colista) y de cara a la pasada campaña 24-25 fue anunciado por el cuadro ilicitano como su nuevo entrenador. Éxito total en la primera temporada, ya que ascendió como segundo clasificado. El vasco tiene un estilo de juego ofensivo y dinámico y, con mucha ilusión y una plantilla renovada, el equipo ilicitano busca establecerse en Primera y evitar los vaivenes de las últimas temporadas, cuando han alternado entre categorías. Su principal objetivo será intentar alcanzar los 45 puntos que garanticen la permanencia, así que una primera victoria en el Martínez Valero ante su afición sería el impulso perfecto para empezar con buen pie. Jugadores como Aleix Febas, el canterano del Madrid Álvaro Rodríguez y los centrales Affengruber y Bigas, son los más destacados del cuadro ilicitano, que tiene las dudas para el partido de Josan y Diaby.

Dirigirá el partido Víctor García Verdura, perteneciente al Comité Catalán, quien estará apoyado desde el VAR por Trujillo Suárez.