La lesión de Isco reorienta el final del mercado del Betis

El Betis concluyó la pretemporada con la peor de las noticias personificada en la lesión de su futbolista más importante. Isco recibió una patada justo antes del descanso que le provocó «una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné ... izquierdo. Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto. El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso», según informaba el club a través del parte médico oficial. Los plazos estimados son de alrededor de tres meses de ausencia de los terrenos de juego teniendo en cuenta que es un futbolista de 33 años que ya tuvo el pasado año afectada esa misma zona, aunque la lesión es nueva. La baja de Isco hace a todos mirar de inmediato a Lo Celso, que es su sustituto natural en la mediapunta como ya demostró el pasado curso con el percance físico que tuvo al malagueño fuera de los planes hasta diciembre y cuando el argentino se erigió como el máximo goleador heliopolitano. Pero esta lesión de Isco llega antes de mediados de agosto y con mucho mercado aún por concretarse en Heliópolis, con lo que se ha abierto un periodo de reflexión y debate en el área deportiva del club para reorientar lo que resta de la planificación. La búsqueda se centraba en un pivote defensivo, un extremo (Antony) y un nueve pero esta circunstancia sobrevenida con Isco puede hacer variar alguna posición en el centro del campo, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de gasto después de lo ya invertido.

En este sentido muchos han puesto el foco en Dani Ceballos y la aproximación que hace algunas semanas hubo con el utrerano así como el contacto con el Madrid. Las posturas siguen muy distanciadas de tal forma que en el Betis siguen viendo en estos momentos «inviable» la opción de incorporarle teniendo en cuenta que fue titular con Xabi Alonso en el amistoso a puerta cerrada del jueves ante el Leganés y que el club blanco pide más de quince millones de euros por sus servicios, algo a lo que no está dispuesto a llegar el Betis por un jugador de 29 años y que llegaría buscando una estación de destino y no como posibilidad futura de venta en el mercado. Si todo encajara en el tramo final del mercado, y si Ceballos hace una tarea similar a la que está desarrollando Antony en Manchester, habría alguna opción pero en estos momentos en el Betis siguen pensando que la opción del utrerano no está ni mucho menos cercana y se valoran otras vías de mejora, aunque nadie lo descarta al cien por cien y en el mercado ya se sabe que las cuestiones que son imposibles pasan a ser probables en cuestión de horas o días y aún queda mucha tela por cortar. Fajardo y Joaquín son quienes más han apretado en el Betis para intentar el fichaje de Ceballos por la consideración futbolística que tienen de él y por la buena relación que mantienen con el utrerano, que en año de Mundial quiere apurar sus opciones de mostrarse para entrar en las listas de Luis de la Fuente.

Por ejemplo, el sustituto natural ahora de Isco en su posición es Lo Celso, que fue incorporado por el Betis el pasado curso por cinco millones y tiene ahora los mismos 29 años que Ceballos siendo internacional habitual con Argentina, campeona del mundo. El zurdo cumplió en el arranque de la pasada campaña ante la baja del malagueño con cinco goles en cuatro jornadas en septiembre y dos posteriores ya en diciembre coincidiendo con Isco. Se lesionó en octubre con su selección y luego tuvo un papel intermitente también por problemas musculares y por falta de ubicación clara en el terreno de juego. Pellegrini le ha alineado esta pretemporada principalmente en la banda derecha, el sitio de Antony, pero ahora Lo Celso podrá disfrutar de la zona donde le gusta moverse que es la mediapunta, justo detrás del delantero.

El mercado no está fácil para el Betis de cara a reformular el centro del campo teniendo en cuenta que es donde más desequilibrio puede mostrar ahora la plantilla tras la marcha de Johnny Cardoso y William Carvalho y con la lesión de Marc Roca, que no estará disponible al menos en las primeras cuatro jornadas, hasta después del parón, aunque se prevé que estos días pueda entrar de forma progresiva con el grupo como lo hizo Diego Llorente la semana pasada. Deossa, por su parte, sigue con un plan físico especial para integrarse con al grupo tras estar en México varios días sin ejercitarse por molestias en el tobillo y está por ver si se adapta bien y rápido a LaLiga. Ahora mismo cuenta Pellegrini con Altimira (que no jugó ante el Málaga por un golpe sufrido en el gemelo contra el Como pero estará recuperado pronto), Fornals, Mawuli y Dani Pérez, a la espera del colombiano y Marc Roca. Hay que tener en cuenta que Lo Celso ahora será ubicado en posiciones más ofensivas.

La dirección deportiva bética ha venido trabajando estas semanas en la incorporación para esta zona de un pivote con una inversión a bajo coste. Se priorizó a un futbolista joven que pudiera venir cedido, con opción de compra o directamente adquirido a un precio no elevado y que completara la plantilla pero desde el Betis también se ha tocado a jugadores más veteranos que pueden tener salida en plantillas de equipos grandes y que pueden cumplir esta función perfectamente.

Ahora con la lesión de Isco se puede dar un salto en esa posición apostando por algún futbolista más contrastado y de un perfil más intermedio, que no sea únicametne tan defensivo. Está por ver lo que encuentra finalmente el club en este tramo final de un mercado que la dirección deportiva tiene bien peinado en las diferentes posiciones con los estudios previos realizados en los meses anteriores para confeccionar las listas cortas, aunque la disponibilidad económica es limitada tras haber invertido ya 40 millones en contrataciones durante esta ventana con las incorporaciones de Deossa (11,3), Natan (9), Riquelme (8), Gonzalo Petit (6) y Valentín Gómez (5,5), así como las de Álvaro Valles, Pau López y Junior como agentes libres.

Antony y los condicionantes

Las posibilidades verdiblancas con Antony también condicionan la incorporación del resto de refuerzos para el vestuario heliopolitano dado que la partida destinada a la incorporación del brasileño, con un sueldo superior al tope marcado por Isco en el plantel, podría destinarse a otra posición del campo si no hay acuerdo con el United, aunque es algo que puede conocerse en los días finales de agosto. Es en esas fechas en las que el Betis suele moverse bien en los mercados y cuando incorporó en otros veranos a futbolistas como Lo Celso, Abde, Bellerín, Miranda o Joaquín justo antes del límite.

Con el delantero el Betis había apretado por Mateo Joseph como primera opción dado que cumplía el perfil de jugador joven y en evolución que podía estar a la sombra de Cucho Hernández y/o Bakambu durante esta temporada e ir ganando protagonismo, pero el Leeds no entró en el juego y sólo permitía salir cedido sin opción al santanderino mientras que el Betis quería aprovechar su fuerza para incorporarlo a bajo coste. Finalmente se ha marchado al Mallorca a préstamo por una temporada sin opciones. En el Betis variaron el foco y tienen en su lista a atacantes versátiles para completar las posiciones ofensivas teniendo en cuenta la salida inmediata de Borja Iglesias, que libera espacio en esa posición, y que Bakambu tiene mercado y podría también abandonar la plantilla antes del final de agosto.