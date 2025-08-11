Suscríbete a
+Palmera

La lesión de Isco reorienta el final del mercado del Betis

Debate interno en el área deportiva del club analizando las diferentes opciones para cubrir el centro del campo tras conocer que el capitán estará alrededor de tres meses de baja

Lo Celso está llamado a dar un paso adelante para ocupar esa posición, como ya hizo en el primer tramo de la temporada pasada

El parte médico de Isco confirma que estará unos tres meses de baja

Isco mira a la grada durante el Málaga - Betis en La Rosaleda antes de la lesión
Isco mira a la grada durante el Málaga - Betis en La Rosaleda antes de la lesión francis silva
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis concluyó la pretemporada con la peor de las noticias personificada en la lesión de su futbolista más importante. Isco recibió una patada justo antes del descanso que le provocó «una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné ... izquierdo. Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto. El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso», según informaba el club a través del parte médico oficial. Los plazos estimados son de alrededor de tres meses de ausencia de los terrenos de juego teniendo en cuenta que es un futbolista de 33 años que ya tuvo el pasado año afectada esa misma zona, aunque la lesión es nueva. La baja de Isco hace a todos mirar de inmediato a Lo Celso, que es su sustituto natural en la mediapunta como ya demostró el pasado curso con el percance físico que tuvo al malagueño fuera de los planes hasta diciembre y cuando el argentino se erigió como el máximo goleador heliopolitano. Pero esta lesión de Isco llega antes de mediados de agosto y con mucho mercado aún por concretarse en Heliópolis, con lo que se ha abierto un periodo de reflexión y debate en el área deportiva del club para reorientar lo que resta de la planificación. La búsqueda se centraba en un pivote defensivo, un extremo (Antony) y un nueve pero esta circunstancia sobrevenida con Isco puede hacer variar alguna posición en el centro del campo, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de gasto después de lo ya invertido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app