El Real Murcia, rival del Real Betis en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Este martes 9 de diciembre se ha celebrado el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que se disputará la próxima semana, entre los días 16 y 18 (en el caso de la eliminatoria del Rayo Vallecano se jugará entre el ... 6 y el 8 de enero por el último duelo de la fase de liga Conference League de los madrileños). Había incertidumbre entre muchos aficionados porque después de los resultados de la segunda ronda quedaba la posibilidad de que dos equipos de Primera división se cruzaran ya en la fase de dieciseisavos, con un posible derbi entre el Betis y el Sevilla en el horizonte.

Pero finalmente las bolas han deparado que el Real Murcia sea el equipo al que el Real Betis tendrá que superar para poder estar en los octavos de final de la competición copera, ronda que ya se jugará en el mes de enero. El duelo se disputará en el estadio Enrique Roca de la capital murciana el próximo 18 de diciembre, ya que el equipo de Manuel Pellegrini juega precisamente ante el Rayo el encuentro de la 16ª jornada de LaLiga el lunes 15 en Vallecas.

