La última perla de Tiago Polo para darle el triunfo al Cadete del Betis

El joven valor de la cantera verdiblanca sigue dando pasos en su meteórica progresión: golazo en Marbella y victoria

Tiago Polo celebra un gol con el Betis
F. M.

El prometedor canterano bético e internacional sub 15 con España Tiago Polo, a sus 14 años, sigue dejando perlas y muestras de su enorme calidad en cada partido que se calza las botas. Ya en edad Alevín, se presentó ante los ojeadores de toda ... Europa marcándole cinco goles al Rayo Vallecano en LaLiga Promises. Desde entonces, el joven valor del Betis no ha parado de crecer y fabricar golazos y jugadas de ensueño.

