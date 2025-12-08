La última perla de Tiago Polo para darle el triunfo al Cadete del Betis

El prometedor canterano bético e internacional sub 15 con España Tiago Polo, a sus 14 años, sigue dejando perlas y muestras de su enorme calidad en cada partido que se calza las botas. Ya en edad Alevín, se presentó ante los ojeadores de toda ... Europa marcándole cinco goles al Rayo Vallecano en LaLiga Promises. Desde entonces, el joven valor del Betis no ha parado de crecer y fabricar golazos y jugadas de ensueño.

La última de ellas, este pasado fin de semana para darle el triunfo a su equipo, el Cadete A del Real Betis, en Marbella. Corría el minuto 83, con el partido empatado y jugando fuera de casa, cuando Tiago Polo pidió el balón, controló con su pie izquierdo, se deshizo del defensor del Marbella que le salió al paso y conectó un derechazo que entró ajustado a la escuadra del guardameta local.

El talentoso '10' verdiblanco celebró por todo lo alto el 0-1 que coloca al Betis en la tercera posición de la clasificación de la División de Honor Andaluza en categoría Cadete con 20 puntos, los mismos que tiene el Almería, a uno de la segunda plaza del Málaga CF (21) y a seis de distancia del liderato que ostenta el Sevilla (26).

Minuto 83, empate en el marcador, en inferioridad numérica... y pasa esto 🫠🔝



Por edad, Tiago pertenece al Cadete B, pero su talento le lleva a competir de manera asidua con jóvenes de un año más. El año pasado renovaba su contrato con los verdiblancos hasta el 2030. Miguel Calzado, director de la cantera verdiblanca, celebraba que el club evitaba «la fuga de un enorme talento».