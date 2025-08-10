El parte médico de Isco confirma que estará unos tres meses de baja

Según las primeras exploraciones realizadas a Isco después de la lesión sufrida en la noche del sábado en Málaga, el capitán del Real Betis estará entre unos tres meses fuera de los terrenos de juego. A falta de una evaluación con las pruebas médicas complementarias la horquilla que se maneja en el club verdiblanco es que el mediapunta no podrá estar a las órdenes de Pellegrini hasta prácticamente el mes de noviembre, con lo que se perderá varias jornadas de LaLiga y también el arranque de la fase de liga de la Europa League. En el Betis saben que la lesión es seria pero no tan grave como la del año pasado aunque al ser en la misma zona se temía su complicación pero es una fractura nueva también en el peroné izquierdo y la parte operada el año pasado está bien resuelta. El jugador se someterá ahora aun tratamiento conservador y no será intervenido quirúrgicamente.

La patada que Larrubia le dio a Isco en el tramo final de la primera parte provocó mucho dolor en el jugador del Betis, que de inmediato se dio cuenta de lo que había sucedido y ni siquiera pudo sacar esa falta. Tuvo que ser sustituido al descanso y salió del estadio de La Rosaleda en muletas y generando gran preocupación en todo el vestuario.

Fabrizio Romano, especialista en fichajes, ha avanzado que Isco estará alrededor de tres meses de baja por esta nueva lesión. Alfinaldelapalmera.com ha confirmado que en el Betis se maneja esa horquella dado que tiene una fractura.

El parte médico oficial ofrecido este domingo por el Betis sobre el estado de Isco señala que "tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo. Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto. El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso".

