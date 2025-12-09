Ya hay fecha y hora para el Murcia - Betis de la Copa del Rey
Los dieciseisavos de final se celebrarán entre el 16 y 18 de diciembre
El Real Murcia, rival del Real Betis en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey
Los días 16, 17 y 18 de diciembre y 6 de enero se disputarán los encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Una ronda que ha emparejado al Real Betis con el Real Murcia, los dos equipos ... se verán las caras en el estadio Enrique Roca de la capital murciana el próximo 18 de diciembre a las 21.00 horas.
Así lo ha hecho oficial este martes la RFEF, que ha fijado el encuentro de los de Manuel Pellegrini el día más lógico si se tiene en cuenta su calendario, ya que el equipo bético juega precisamente ante el Rayo el encuentro de la 16ª jornada de LaLiga el lunes 15 en Vallecas.
🚨 𝗛𝗢𝗥𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗗𝗢𝗦— RFEF (@rfef) December 9, 2025
¡Consulta las fechas y horas de los encuentros de los dieciseisavos de final de la #CopaDelReyMAPFRE!
📺 @MovistarPlus y @La1_tve
ℹ️ https://t.co/ENh3qPwGtK#LaCopaMola pic.twitter.com/NjoPHBJkIn
Como viene siendo habitual, esta eliminatoria se disputará a partido único enfrentando a equipos de cuatro categorías diferentes: 17 de Primera División, 9 de Segunda División, 4 de Primera Federación y 1 de Segunda Federación.
El Murcia es el cuarto clasificado del grupo II de Primera RFEF, en el que se cruza con el Betis Deportivo en un arranque liguero irregular que provocó que Adrián Colunga se hiciera cargo del equipo a finales de octubre en sustitución de Joseba Etxeberria, de forma interina en un primer momento. El ahora técnico asturiano le ha cambiado totalmente la cara al equipo pimentonero, ya que no pudo debutar de la mejor forma posible, superando en los penaltis al Antequera en la primera eliminatoria de la Copa del Rey (1-1 y 2-1 en la tanda) y ganando precisamente en la ciudad deportiva Luis del Sol al filial bético (1-2).
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete