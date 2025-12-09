Suscríbete a
+Palmera

Ya hay fecha y hora para el Murcia - Betis de la Copa del Rey

Los dieciseisavos de final se celebrarán entre el 16 y 18 de diciembre

El Real Murcia, rival del Real Betis en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Ya hay fecha y hora para el Murcia - Betis de la Copa del Rey
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los días 16, 17 y 18 de diciembre y 6 de enero se disputarán los encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Una ronda que ha emparejado al Real Betis con el Real Murcia, los dos equipos ... se verán las caras en el estadio Enrique Roca de la capital murciana el próximo 18 de diciembre a las 21.00 horas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app