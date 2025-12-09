Ya hay fecha y hora para el Murcia - Betis de la Copa del Rey

Los días 16, 17 y 18 de diciembre y 6 de enero se disputarán los encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Una ronda que ha emparejado al Real Betis con el Real Murcia, los dos equipos ... se verán las caras en el estadio Enrique Roca de la capital murciana el próximo 18 de diciembre a las 21.00 horas.

Así lo ha hecho oficial este martes la RFEF, que ha fijado el encuentro de los de Manuel Pellegrini el día más lógico si se tiene en cuenta su calendario, ya que el equipo bético juega precisamente ante el Rayo el encuentro de la 16ª jornada de LaLiga el lunes 15 en Vallecas.

Como viene siendo habitual, esta eliminatoria se disputará a partido único enfrentando a equipos de cuatro categorías diferentes: 17 de Primera División, 9 de Segunda División, 4 de Primera Federación y 1 de Segunda Federación.

El Murcia es el cuarto clasificado del grupo II de Primera RFEF, en el que se cruza con el Betis Deportivo en un arranque liguero irregular que provocó que Adrián Colunga se hiciera cargo del equipo a finales de octubre en sustitución de Joseba Etxeberria, de forma interina en un primer momento. El ahora técnico asturiano le ha cambiado totalmente la cara al equipo pimentonero, ya que no pudo debutar de la mejor forma posible, superando en los penaltis al Antequera en la primera eliminatoria de la Copa del Rey (1-1 y 2-1 en la tanda) y ganando precisamente en la ciudad deportiva Luis del Sol al filial bético (1-2).