Elche - Betis: Estreno dubitativo de un Betis que se dejó empatar ante un recién ascendido (1-1)

El Betis no ha arrancado con buen pie la nueva temporada en Primera. Los hombres de Manuel Pellegrini tuvieron todo de cara para sumar los primeros tres puntos del curso y se dejaron empatar en el tramo final del choque ante un recién ascendido ... como el Elche, que llevó el peso del juego pero sin generar peligro real sobre la portería de Pau López salvo el gol del empate anotado por Varela. Los béticos, que se adelantaron en el primer periodo por medio de Aitor Ruibal, pudieron sentencia en la segunda con contragolpes claros como el errado por Cucho Hernández. No entraba en los planes comenzar con dos puntos menos por culpa de una mala lectura de un encuentro que debe ganar este equipo si realmente peleará por la Champions. Faltan fichajes y la adaptación de los que ya han llegado. Pellegrini nunca esconde sus cartas en agosto. No hay más cera que la que arde. Y sin Isco, este Betis sufre siempre para llevar el peso de los partidos y sacar las victorias adelante.

A Manuel Pellegrini pocos escenarios o adversarios le sorprenden. Se las suele saber todas, aunque naturalmente no es infalible. Conocía a la perfección qué estilo de partido le iba a proponer Eder Sarabia en su estreno en Primera: control absoluto de la posesión (70% en el primer tiempo), sin demasiados riesgos en la salida, por mucho que jugase con su portero, pero dejando siempre espacios en el momento de saltar las líneas, por ese estilo de querer jugar muy abiertos, ayudando a progresar con la pelota, lo que provoca que el rival, en caso de robar, te coja con la puerta abierta hasta la cocina. Por tanto, el Betis se dedicó a esperar. Presionaba al hombre la salida de balón, pero sin exponerse nunca. Porque al Elche le costaba progresar con peligro, teniendo cerrados los costados y con un intenso tráfico por dentro, entrando tanto Riquelme como Ruibal para ayudar en esa parcela. Es decir, los visitantes se adaptaron al modelo que su adversario iba a intentar imponer y sólo necesitaba encontrar los momentos del encuentro donde hacer daño.

Ficha técnica Elche CF: Dituro; Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas, Petrót (Rafa Mir, 73); Mendoza, Febas, Aguado (El Ghezouani, 65) Germán Valera (Nwankwo, 82); Ali Houary (Jairo, 65) y Álvaro Rodríguez (Martim Neto, 65).

Porque tampoco está el Betis para tirar cohetes en el plano físico. Hay jugadores a los que aún hay que esperar, esos llamados diésel, además de los fichajes recién llegados y por hacer. Mientras, todoterrenos como Aitor Ruibal demuestren semana a semana que pueden con todo y contra todos. Pellegrini puso otra vez en valor esa energía ilimitada de su jugador número 12, ese que le vale para todo. Quien comenzó el pasado curso como referencia en la delantera, el que termina jugando la mitad de la temporada como lateral derecho y rara vez juega en su posición natural de extremo. Le tocó saltar en el costado diestro del ataque y no tardó en justificar la decisión de su entrenador. En una buena subida de Bellerín, el único que saltaba al ataque, con Ricardo en la otra banda haciendo las labores de quedarse casi como tercer central, tras un sombrero del catalán a su marcador, cedía la pelota a Ruibal dentro del área, que con el empeine golpeó la pelota para que se la quedara Dituro. El Betis no tenía la posesión pero ya asustaba al Elche.

Y poco después, el primer gol de la noche. Robo de Altimira con polémica, puesto que los locales, muy especialmente Eder Sarabia, pidieron falta en el forcejeo del mediocentro bético, para soltar rápido dos pases, que el balón llegue a Riquelme, quien debía lanzar un pase medido por delante a la carrera de Ruibal, quien no sólo tuvo la pericia de no entrar en fuera de juego, sino que incluso supo regatear al portero para marcar a placer. El Elche se intentó animar en la recta final del choque. Se dejó de tanto toque en zonas sin riesgo para trazar algunos ataques veloces, aunque un Betis bien colocado y con una defensa segura apenas sintió que su ventaja podía peligrar durante el primer periodo. El plan había salido como deseaban Pellegrini y sus hombres. Quedaba todo un segundo tiempo. Había que dar mejor nota porque las ventajas cortas en el fútbol de poco sirven.

Se igualan las fuerzas

Intento comenzar el equipo local con más ritmo el segundo periodo, acercándose algo más sobre el área defendida por Pau López. Pellegrini se dio cuenta de esta circunstancia y pronto daba el Betis un paso adelante para tener mejores datos de posesión y demostrarle al Elche que si ahora quería jugar en territorio bético iba a sufrir para hacerlo, puesto que con ese paso al frente las recuperaciones serían más peligrosas y continuas. No quería el Betis que se le complicase un duelo que parecía tener siempre donde quería, por lo que era necesario anotar el segundo gol. El aviso ilicitano debía llegar para terminar de activar a un conjunto verdiblanco que debía terminar de ir con todo a por los tres puntos, evidenciando la desigualdad entre ambos equipos. Álvaro Rodríguez remató con un escorzo en el segundo palo por encima del larguero. Y en la siguiente jugada, en una jugada de listo de Cucho en el desmarque, el punta colombiano desperdició un mano a mano de los que no suele desperdiciar. Ahí estaban los tres puntos y la tranquilidad para el Betis. Las dos caras de la moneda. Ir a por la sentencia, pese a que corras algún riesgo, o dejar que el tiempo pase y defender.

Los entrenadores intervenían con numerosos cambios. Pellegrini daba respiro a sus extremos con Chimy y Pablo García, mientras que Sarabia modificaba todo su ataque y sacaba a Rafa Mir para el último cuarto de hora, pese a que llevase sólo unas horas por la ciudad. En una nueva contra pudo rematar el encuentro el cuadro heliopolitano. Buen balón en largo de Lo Celso para lanzar un tres para dos. Chimy Ávila condujo la contra y ni supo pasar ni tampoco finalizar. Se iba llegando al tramo final con una escasa ventaja, aunque los guantes de Pau López continuaban impolutos. Y justo después de la pausa de hidratación, Germán Valera agarró una pelota en la banda y con una secuencia de paredes y pases dentro del área realizó con su pierna menos buena el primer lanzamiento real del Elche a portería, dejando clavado a Pau López. Empate no deseado por el simple hecho de no haber aprovechado alguna de las contras. Tocaba ir con todo hasta el final. No tuvo el Betis esa energía de última hora para recomponerse. Había jugado a dejarse llevar. A sentirse superior porque lo es. Así no se ganan los partidos en Primera. Pellegrini es consciente. Otro motivo para seguir apretando para conseguir algunas piezas en el mercado. Porque a veces un plan impecable tiene alguna fisura. O varias. En vez de imponer su fútbol, el entrenador del Betis decidió castigar las deficiencias del fútbol de posesión local. Sólo le hicieron un tiro a portería y le golpearon con dureza. No se puede regalar. El Betis, si va a pelear por todo, se lo debe anotar desde esta primera decepción del mes de agosto.