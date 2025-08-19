Suscríbete a
Elche - Betis: Estreno dubitativo de un Betis que se dejó empatar ante un recién ascendido (1-1)

El conjunto de Pellegrini se dejó llevar por el marcador favorable y la sensación de que el rival no tenía los mecanismos para crearle peligro real

Lo Celso protege la pelota ante la presión de Mendoza, jugador del Elche
Alberto Fernández

El Betis no ha arrancado con buen pie la nueva temporada en Primera. Los hombres de Manuel Pellegrini tuvieron todo de cara para sumar los primeros tres puntos del curso y se dejaron empatar en el tramo final del choque ante un recién ascendido ... como el Elche, que llevó el peso del juego pero sin generar peligro real sobre la portería de Pau López salvo el gol del empate anotado por Varela. Los béticos, que se adelantaron en el primer periodo por medio de Aitor Ruibal, pudieron sentencia en la segunda con contragolpes claros como el errado por Cucho Hernández. No entraba en los planes comenzar con dos puntos menos por culpa de una mala lectura de un encuentro que debe ganar este equipo si realmente peleará por la Champions. Faltan fichajes y la adaptación de los que ya han llegado. Pellegrini nunca esconde sus cartas en agosto. No hay más cera que la que arde. Y sin Isco, este Betis sufre siempre para llevar el peso de los partidos y sacar las victorias adelante.

