Suscribete a
ABC Premium
Copa del Rey
Talavera-Real Madrid, Guadalajara-Barça y At. Baleares-Atlético, los cruces de dieciseisavos

Una mujer gana un rasca de 600.000 euros y lo que hace con el premio conmociona a su entorno: «Nunca imaginé semejante suma»

La ganadora del premio no se creía lo que acababa de conseguir y pronto supo que quería ayudar a un ser querido

Este es el número ganador de el Gordo del sorteo de la Lotería de Navidad 2025, según la inteligencia artificial: «Suena bien»

Una mujer gana un rasca de 600.000 euros y lo que hace con el premio conmociona a su entorno: «Nunca imaginé semejante suma»
Una mujer gana un rasca de 600.000 euros y lo que hace con el premio conmociona a su entorno: «Nunca imaginé semejante suma» ABC

M. O

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los juegos de azar despiertan una mezcla de esperanza e ilusión, algo que muchos sienten ahora en nuestro país, cuando quedan menos de dos semanas para que se celebre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025.

Pero cualquier época es ... propicia para buscar recibir una alegría inesperada, comprando un boleto o un rasca que se convierte en un gesto lleno de posibilidades: con un golpe de suerte, la vida puede cambiar de un día para otro al ganar una buena suma de dinero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app