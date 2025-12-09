Una mujer gana un rasca de 600.000 euros y lo que hace con el premio conmociona a su entorno: «Nunca imaginé semejante suma»

Los juegos de azar despiertan una mezcla de esperanza e ilusión, algo que muchos sienten ahora en nuestro país, cuando quedan menos de dos semanas para que se celebre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025.

Pero cualquier época es ... propicia para buscar recibir una alegría inesperada, comprando un boleto o un rasca que se convierte en un gesto lleno de posibilidades: con un golpe de suerte, la vida puede cambiar de un día para otro al ganar una buena suma de dinero.

Aunque las probabilidades suelen ser mínimas y se debe jugar con cabeza y control, la emoción del '¿y si me toca?' mantiene viva la magia del azar. Para algunos, esa suerte llega y la magia se hace realidad.

Gana 600.000 euros con un rasca

Esto es lo que le ha ocurrido a una mujer que vive en la localidad francesa de Lanmeur, Bretaña, teniendo precisamente ese momento de fortuna al ganar 600.000 euros con un simple rasca conocido en el país vecino como Mega Crosswords, de Français des Jeux (FDJ), que es el equivalente a Loterías y Apuestas del Estado en España.

Según informan medios franceses como 'Le Télégramme' , la afortunada, que no ha querido revelar su identidad, acudió a un establecimiento de la zona el mes pasado para comprar el boleto de 'rasca y gana' sin imaginar que su suerte daría un vuelco total.

El 4 de diciembre, desde FDJ anunciaron al ganador y la mujer no daba crédito, de hecho, fue su marido el que comprobó que todas las palabras del crucigrama del rasca estaban correctas y que había ganado el premio de más de medio millón de euros. «Siempre es un placer, pero nunca imaginé ganar semejante suma. ¡Es increíble!», reconocía la afortunada a FDJ tras validar su premio.

Afortunada y solidaria

Pero más allá de la emoción inicial, lo que ha llamado la atención de muchos es que la mujer tuvo muy claro desde el principio cómo quería emplear el dinero.

Además de darse un capricho, como recoge el citado medio, la ganadora expresó su deseo de utilizar parte del premio para ayudar un ser querido cercano que lo necesita. «Es una verdadera bendición, ya que está en una situación difícil», confesaba. Su gesto ha sido recibido como un ejemplo de generosidad en tiempos en los que las dificultades económicas pesan para muchas familias.

«El objetivo del juego es encontrar tantas palabras completas como sea posible en la cuadrícula, usando las letras que el jugador ha raspado. Dos palabras son suficientes para ganar un premio. Para ganar los 600.000 euros, se deben completar nueve palabras», explican desde 'Ouest France' sobre cómo funciona el juego que ha ganado esta mujer de Bretaña.