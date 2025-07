Un error y un golazo sellan el empate del Betis en Coventry (1-1)

El Betis empató con el Coventry, de la League One inglesa, en un duelo marcado por un grave error defensivo y un golazo, que sellaron el marcador de 1-1 en el tercer amistoso de pretemporada. El bloque dirigido por Manuel Pellegrini demostró tener buen trato de pelota, sello característico con el chileno, mientras que sufrió bastante más en las transiciones contra un oponente combativo pero inferior. Riquelme no estuvo nada acertado en la primera mitad con un pase atrás que dejó vendido a Pau López y Pablo García arregló el marcador con un golazo tremendo desde fuera en el inicio de la segunda. Tuvo ocasiones el cuadro bético para ponerse por delante pero no lo consiguió. Pau López, Bartra y Fornals fueron los únicos que jugaron el partido completo y seguramente no estén de inicio el sábado ante el Sunderland. Destacó el mediocentro castellonense. Se estrenaron Junior y Valentín Gómez, con detalles interesantes ambos.

Pellegrini apostó en el once por Aitor como extremo y con Mawuli por dentro acompañando a Fornals. Lo Celso en la manija ofensiva y con un Cucho Hernández muy participativo. Riquelme tuvo momentos buenos y fallos graves. Atrás, orden con pelota y cierto desconcierto sin ella. Pau López guardaba la meta. El técnico chileno había dejado fuera a Isco por gestión de cargas físicas dado que el fin de semana hay otro partido en Sunderland y tampoco convocó a Borja Iglesias y Vieites, descartados mientras que Perraud está a la espera de salir traspasado y Petit aún está en periodo de prueba. Losada se quedó en Sevilla con Covid. Trabajan todavía en sus lesiones Abde, Llorente y Marc Roca.

Comenzó el partido con Aitor y Cucho intensos y con un Mawuli tan participativo que tuvo la primera ocasión con un disparo desde fuera del área en el minuto nueve que el meta local se vio obligado a desviar a córner. Los verdiblancos jugaban bien en transiciones y trataban de replegarse en bloque en este tramo, con coletazos como dos llegadas a la frontal de Lo Celso con tiros altos o un disparo tras recorte de Cucho, aprovechando un pase fantástico de Fornals por dentro, y un remate de cabeza del colombiano que llega a todo, tras servicio de Riquelme.

Sin embargo, esta producción no se concretaba en el marcador y el primer fallo serio del equipo bético era penalizado con el 1-0. Riquelme se confiaba con un pase atrás casi a ciegas hacia Pau López pero el balón no llegó al destino esperado y lo tomó antes Rudoni en el minuto 26 para regatear al meta y marcar a puerta vacía. El Coventry no había generado nada de peligro y se encontraba ya con ventaja.

Reaccionó el equipo de Pellegrini con un disparo raso y cruzado de Lo Celso tras pases de Cucho. La conexión entre estos dos jugadores podía ser clave y hubo alguna falta de entendimiento y precisión en los pases del argentino que podía haber dejado solo al colombiano. El Betis sí veía en fases algo de desorden atrás sin balón y eso permitía que el Coventry disfrutara con los contragolpes. Se ajustaba eso con alguna combinación larga como la que acabó con Bellerín en la línea de fondo o con un disparo de Cucho que acaba en córner. También con una ocasión tras jugada trenzada que Fornals dispara alto justo antes del descanso, al que se llega con 1-0.

En la segunda mitad redebuta con el Betis Junior, que suple a Ricardo. Y Altimira sale por Mawuli y Pablo García, por Aitor. Y es el canterano el que se destapa con el primer balón que toca. Controla con la izquierda con el 52 en la espalda, se ajusta y le pega con tanta violencia que Rushworth sólo puede salir en la foto con su estirada. Golazo y 1-1 en el marcador para empezar la segunda mitad.

Con el marcador arreglado, el Betis se siente mejor con pelota. Junior hace más largo el campo con su profundidad. Pau López hace un paradón tras un cabezazo de Mason-Clark pero estaba todo invalidado por fuera de juego. La presión inglesa permitía que el Betis pudiera correr y en esas Riquelme se macha de su par, entra en el aréa y recibe una dura entrada de un rival en una acción que acaba en córner. Tienen que saltar las asistencias médicas. Se recupera el extremo y en la siguiente jugada casi le da un gol a Cucho. El que sí se hace daño en la cara es Natan en la banda, con un golpe que hizo saltar las alarmas justo delante del banquillo verdiblanco.

Ficha técnica Coventry City Rushworth; Van Ewijk (Brau m. 62), Thomas (Andrews, m. 72), Kitching (Torp, m. 72), Bidwell (Silva, m. 62), Sheaf, Grimes, Rudoni, Sakamoto, Simms (Thomas-Assante, m 72) y Mason-Clark.

El Coventry sigue con su estrategia de pierna dura, impropia de un amistoso de pretemporada, y Thomas le da una patada fortísima por detrás a Cucho. Luego Lo Celso recibe otra entrada despropocrionada en el círculo central. El árbitro sólo saca una amarilla y se lava las manos. Hay empujones entre los futbolistas y la temperatura sube. Pellegrini apura y activa los cambios con el estreno de Valentín Gómez además de la entrada de Chimy, Bakambu y Ortiz.

El duelo no tiene jugadas reseñables más allá del dominio bético pero sin mucha convicción ofensiva en este tramo. Una falta sobre Lo Celso en la frontal la posa Chimy casi en su primer balón. Dispara alto de forma directa buscando el palo más alejado. El conjunto inglés también hace cambios y Torp tiene una ocasión clara primero y luego Valentín salva en la siguiente acción de este atacante ya dentro del área.

El Betis se sacude la presión acariciando la pelota. Pablo García percute, Fornals es el que va lanzando a todos. Valentín está atento y no se complica nada yendo muy de verdad a cada pelota. Bakambu dispara desde lejos tras una pared con Lo Celso. Al duelo le falta un cuarto de hora para el final y no acaba de tener dueño. Pablo García presiona y trabaja muchísimo en la banda. El duelo acaba con Chimy por detrás de Bakambu y con Morante en la izquierda. Bartra, que es junto a Pau López y Fornals el único que juega el partido completo, busca un par de veces a Bakambu en carrera con el pase en largo. El choque finaliza con tablas por un error y un golazo, con la sensación de que el Betis es un equipo que sigue tratando muy bien el balón pero que mantiene dudas sin él. Resta mucho trabajo y algunos ajustes para estas semanas de pretemporada.

