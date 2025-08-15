Las armas de Pellegrini ante el Elche

El estreno del Betis en la temporada 2025-26 se hará esperar hasta la noche del lunes cuando comience a rodar el balón en el Martínez Valero de Elche. Hoy ya da comienzo la temporada y los de Manuel Pellegrini seguirán ejercitándose aguardando ... su momento pero con las ideas claras. Desde hace ya varios días el técnico chileno sabe que no habrá novedades que afecten a su preparación en este primer encuentro liguero y, seguramente, tampoco para el segundo. Todos inscritos de forma adecuada en LaLiga pero con bajas confirmadas, con altas médicas que no se producen por calendario y con fichajes que no van a llegar a tiempo ante la apuesta del club de apurar el mercado como en temporadas anteriores. De esta forma el once inicial bético para Elche no contendrá muchas sorpresas.

Y es que Pellegrini maneja a doce futbolistas con prioridad de los 21 disponibles en el día a día del primer equipo para confeccionar esta formación con la que dará inicio el Betis a su lucha por los objetivos de la temporada. Después de una fase de preparación con sensación agridulce no sólo en los resultados (tres victorias, tres derrotas y un empate con once goles a favor y otros once en contra, a pesar de jugar con varios rivales de Segunda, y la lesión de Isco como colofón negativo), el Betis acude a Elche con el deseo de empezar ganando y lo intentará con una formación para la que se han dado ya varias pistas claras.

Pau López apunta a ser el meta que inicie el curso visto lo visto en pretemporada. Su sana competencia con Álvaro Valles es lo que quería conseguir el cuerpo técnico para elevar el nivel en la portería, uno de los puestos que se ha querido reforzar de manera conveniente este curso, manteniendo a Adrián como elemento de importancia en el vestuario pero con mucho menos protagonismo que la campaña pasada. Mientras, en los laterales están por delante del resto Bellerín y Junior, no sólo por el rendimiento que han ofrecido en el verano, sino por la confianza que Pellegrini muestra en ellos y su rendimiento un paso por delante del pujante Ortiz y de un Ricardo que está en la rampa de salida mientras que la dirección deportiva aborda la llegada de un sustituto más joven y barato. En el baile de centrales, ante la ausencia de Llorente, Bartra y Natan están claramente por encima de Valentín Gómez en el rendimiento actual.

En el centro del campo llega esta jornada con sólo dos integrantes del primer equipo disponibles: Altimira y Fornals. La marcha de Johnny Cardoso y William Carvalho sólo ha sido cubierta con la llegada de Deossa, que no estará disponible al menos de inicio dado el plan físico especial al que se ha sometido tras su fichaje. Altimira llegará y ayer no se ejercitó por gestión de cargas. La lesión de Isco hace que Lo Celso vaya a la mediapunta de forma obligada y lógica. Mawuli y Dani Pérez serán las alternativas desde la cantera y esperarán su turno en el banquillo. Por delante, la duda está en la derecha donde compiten Aitor y Pablo García. Va a depender del criterio de Pellegrini, si primere galones o la vitalidad del zurdo, uno de los más destacados en el verano y autor de dos goles, como Bakambu y Cucho Hernández. Lo Celso es fijo en el sitio habitual de Isco y en el que mejor se desenvuelve el argentino, por cierto. Y en la izquierda tampoco hay debate con Riquelme, sobre todo porque Abde sigue tratando de recuperarse y no estará en la convocatoria. En el ataque Cucho será titular y Bakambu, también en la rampa de salida, esperará su momento para tener minutos.

Las pistas de la pretemporada llegan por los estados de forma, las necesidades en cada posición y los minutos que ha ido distribuyendo Pellegrini en cada encuentro. Las dudas razonables las resolverá de puertas para dentro el técnico chileno en este fin de semana. Atenderá a los medios el domingo para dar sus primeras impresiones en todo el verano.

El resto de jugadores en la rotación apuntan a ser Álvaro Valles, Adrián, Ortiz, Valentín Gómez, Ricardo, Mawuli, Dani Pérez, Losada, Chimy Ávila y Bakambu. Un banquillo que distará bastante del que podrá verse después del parón de septiembre, cuando el conjunto ya pueda contar con más fichajes y con la recuperación de gran parte de los lesionados que tiene ahora mismo en la enfermería, por ahora a excepción de Isco, que tiene la baja de mayor duración. Los puntos de Elche valen igual que los restantes, así que el Betis buscará empezar con buen pie la temporada. Con Pellegrini suele hacerlo.