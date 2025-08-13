El Betis cierra su periodo de altas con 57.000 abonados

El Betis ha anunciado que ha alcanzado los 57.000 abonados. Una cifra récord propiciada por el cambio al estadio de La Cartuja. Aunque en un primer momento se estableció el cupo de altas en 55.000, la alta demanda hizo que el club verdiblanco ampliara hasta los 57.000 abonados. Una cifra que se ha alcanzado en la tarde de este miércoles.

De esta forma, el Betis ha comunicado que no se podrán realizar nuevas altas de abonados y, por tanto, han retirado ya esa opción de su web oficial. De esta forma, el número total de abonados se sitúa muy por encima de los 50.373 que eran posibles en el Benito Villamarín.

🏟️💚🪪



¡Béticos!



Dada la elevada demanda de altas para ser abonado, el #RealBetis ha ampliado el 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐮𝐬 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐮𝐬 a 57.000, una cifra que se ha alcanzado esta tarde. Por lo tanto, ya no se muestra la opción de alta en la web de socios.



¡Muchas gracias a todos los… pic.twitter.com/tP9wRqCG7R — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 13, 2025

El Betis ha querido agradecer a su afición la acogida de esta campaña de abonos 2025-26, que ha sido especialmente compleja por el traslado de un estadio a otro con motivo de las obras del feudo heliopolitano.

