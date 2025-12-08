El Betis se posiciona por Fabio Silva

A falta de tres semanas para que se abra el mercado invernal, la dirección deportiva del Betis rastrea el mercado de delanteros, con el nombre de Fabio Silva de nuevo bien posicionado en la agenda. El portugués se escapó el pasado verano ante ... las altas exigencias del Wolverhampton, que lo acabó traspasando al Borussia Dortmund por más de 22 millones de euros, pero ahora el club verdiblanco se ha vuelto a posicionar por si finalmente saliera del club alemán durante este mes de enero.

Apenas 224 minutos repartidos en 12 encuentros acumula Fabio Silva en esta temporada, lo que le hace replantearse su situación de cara a este mercado invernal. El portugués, que se perdió el último Europeo Sub 21 por lesión, quiere apurar sus opciones de acudir a la Copa del Mundo con Portugal, pero para ello se hace necesario que aumente su participación, con lo que no descarta pedir una salida.

Ante esta situación, el Betis ha movido ficha. Su nombre está marcado desde hace tiempo y si hubiera la posibilidad de acometer la operación, los verdiblancos entrarían en la puja, aunque primero se tiene que pronunciar el Borussia Dortmund. Utilizado como revulsivo en los últimos encuentros, Niko Kovac, el técnico del equipo teutón, todavía cuenta con el portugués, por lo que su situación sigue estando indefinida.

De abrirse esa puerta de salida, Fabio Silva vería con agrado regresar al fútbol español. Su buena experiencia en la Unión Deportiva Las Palmas, pese al descenso del equipo canario, recuperó su cartel en el mercado. Diez goles anotó la pasada campaña en 24 partidos en Primera División, lo que elevó su cotización e hizo que el Dortmund ganase una puja en la que había más equipos europeos. El Betis realizó sondeos en su momento, pero esas millonarias exigencias del Wolverhampton lo apartaron de la carrera e hizo que desviara su atención hacia Mateo Joseph, que finalmente acabó cedido en el Mallorca.

Los dirigentes béticos manejan ahora una lista corta de posibles refuerzos para enero, siempre con ese perfil de un delantero que venga con hambre y ganas de demostrar en esos seis meses de competición, un requisito que cumpliría Fabio Silva, bien colocado en la agenda de los técnicos. No es el único nombre que se maneja, pero sí una opción que ya tendría pasos dados desde esos contactos de la pasada campaña.

Bakambu, a la espera

Además del fichaje de un delantero, una operación que quedó pendiente en el pasado mercado pese a los intentos hasta última hora, el Betis también querría aligerar la plantilla. Los nombres de Chimy Ávila y Cedric Bakambu estarán de nuevo encima de la mesa, después de que los rendimientos de ambos tampoco hayan sido positivos en estos meses de competición.

La dificultad con el congoleño radica en su presencia en la Copa África, una competición que comienza en periodo navideño. En el Betis se le pondrían facilidades si decidiera aceptar una oferta, aunque ya en el verano Bakambu optó por continuar de verdiblanco, ya que ninguna de las que tuvo sobre la mesa acabaron convenciéndolo.

Con el Cucho Hernández como delantero titular en LaLiga, el Betis quiere más competencia, algo que Bakambu no está consiguiendo esta temporada, pese a que Pellegrini lo viene utilizando tanto en la Europa League como en la Copa del Rey. Dos goles, ante el Athletic en Laliga y el Nottingham Forest en la Europa League, ha anotado el congoleño, que sí mostró mejor puntería con su selección, con la que en primavera intentará buscar una histórica plaza en la Copa del Mundo.

Meterle más gol al equipo verdiblanco en enero es uno de los objetivos marcados por la dirección deportiva, una cuestión que ya consiguiera el año pasado con los fichajes del propio Cucho Hernández y Antony. Ahora el deseo pasa por hallar un delantero que eleve el nivel y ahí es donde Fabio Silva aparece como una de esas opciones interesantes encima de la mesa. El Dortmund tendrá la palabra final sobre el portugués, pero el Betis mueve sus fichas para posicionarse de cara a enero.