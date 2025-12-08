Suscríbete a
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración

El Betis se posiciona por Fabio Silva

El club verdiblanco tiene al portugués como una de sus opciones para el mercado invernal

Un Betis sin defensa se diluye ante un Barcelona que se paseó por la Cartuja (3-5)

Samuel Silva

A falta de tres semanas para que se abra el mercado invernal, la dirección deportiva del Betis rastrea el mercado de delanteros, con el nombre de Fabio Silva de nuevo bien posicionado en la agenda. El portugués se escapó el pasado verano ante ... las altas exigencias del Wolverhampton, que lo acabó traspasando al Borussia Dortmund por más de 22 millones de euros, pero ahora el club verdiblanco se ha vuelto a posicionar por si finalmente saliera del club alemán durante este mes de enero.

