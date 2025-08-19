El análisis de Ángel Cuéllar del Elche - Betis: «Buen tono físico para empatar en el primero del año»

El exjugador del Real Betis, Ángel Cuéllar, analizapara ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com el estreno liguero del equipo de Manuel Pellegrini en el Martínez Valero. Un duelo que terminó en empate a uno, en un partido de más a menos de los verdiblancos y que se dejaron empatar en el segundo tiempo por el recién ascendido Elche de Eder Sarabia. Adelantó a los verdiblancos Aitor Ruibal, tras una espectacular definición en el mano a mano con Dituro, meta local, después de un gran pase de Riquelme. Pero en la segunda parte, después de tener un par de contras en las botas del Cucho Hernández o Riquelme antes de que fuera sustituido y un disparo de Lo Celso a las manos del portero local, es decir, con ocasiones para haber marcado el segundo gol y cerrar el partido, tras la pausa de hidratación el Elche sorprendió en la zona izquierda de la defensa bética, donde cojearon Natan y Ricardo Rodríguez y, con una jugada de calidad, Germán Valera empató el duelo a diez minutos para el final.

