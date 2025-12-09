Suscríbete a
Juan del Val dice lo que muchos españoles piensan sobre la actuación de RTVE y el Gobierno con la retirada de España en Eurovisión: «Por una cuestión de coherencia...»

El escritor ha opinado sobre la decisión de la corporación pública después de que se confirme la participación de Israel en el certamen

Juan del Val dice lo que muchos españoles piensan sobre la actuación de RTVE y el Gobierno con la retirada de España en Eurovisión: «Por una cuestión de coherencia...»
El pasado jueves, RTVE tomó una decisión inédita. Por primera vez en 65 años, España no participará en Eurovisión. La retirada de nuestro país del certamen musical, que celebra este año su 70ª edición en Viena (Austria), se produce después de que la Unión ... Europea de Radiodifusión (UER) mantenga en el concurso a Israel.

Descarga la app