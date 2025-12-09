Juan del Val dice lo que muchos españoles piensan sobre la actuación de RTVE y el Gobierno con la retirada de España en Eurovisión: «Por una cuestión de coherencia...»

El pasado jueves, RTVE tomó una decisión inédita. Por primera vez en 65 años, España no participará en Eurovisión. La retirada de nuestro país del certamen musical, que celebra este año su 70ª edición en Viena (Austria), se produce después de que la Unión ... Europea de Radiodifusión (UER) mantenga en el concurso a Israel.

La asamblea de la UER sometió el jueves a votación (738 votos a favor y 264 en contra y 120 abstenciones) la aprobación de las nuevas normas del festival que, implícitamente, legitimaban la continuidad de Israel en Eurovisión, tras negarse a realizar una votación específica sobre la participación del país.

De esta forma, el Consejo de Administración de RTVE decidió cumplir con lo acordado y España se convirtió en el único miembro del 'Big Five' en anunciar su retirada del certamen. Una decisión a la que se sumaron después Eslovenia, Países Bajos e Irlanda.

«Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado», aseguró en X el presidente de RTVE, José Pablo López, minutos después de lanzar el comunicado.

La salida de España del festival implica que RTVE no emitirá la final de Eurovision 2026, que se celebrará el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14. No obstante, mantiene la celebración del Benidorm Fest, que ha servido como preselección del festival en las últimas cuatro ediciones.

En cualquier caso, la retirada de España de Eurovisión se ha convertido en uno de los temas de actualidad de los últimos días, generando un gran debate entre quienes están de acuerdo con la decisión y quienes consideran que se trata de un error de RTVE.

Juan del Val, crítico con la retirada de España en Eurovisión

Uno de los rostros televisivos que se ha querido pronunciar sobre esta cuestión ha sido Juan del Val. El ganador del Premio Planeta 2025 reflexionó el pasado sábado en 'La Roca', el programa de La Sexta, sobre la controvertida decisión de RTVE, a pesar de que el tertuliano confesó no tener «una opinión clara».

«Creo que hubo un momento en el que manifesté que las protestas con la Vuelta Ciclista a España eran necesarias y servían, como cuando se amenazó con el boicot», aseguró Del Val, para quien, ahora que «hay un acuerdo de paz firmado, no sé si es el momento exactamente para irte o no».

El escritor, que admitió no haber visto «un minuto de Eurovisión en toda mi vida» y darle «un poco igual» el concurso, consideró en el programa presentado por Nuria Roca que, si la decisión de RTVE «sirve como medida de presión, bien está», aunque fue tajante: «No sé si sirve».

Además, el colaborador de televisión criticó la doble vara de medir de RTVE, a la hora de no hacer lo mismo con los eventos deportivos. «¿Eurovisión sí y el Mundial de Fútbol no? ¿El de Atletismo no? Israel no se ha clasificado para el Mundial de fútbol, pero sí lo ha estado jugando y España también. ¿Hasta qué punto nos ponemos estupendos?», aseguró.

Minutos después, Del Val volvió a insistir en esta paradoja. «¿Por qué Eurovisión sí y otros eventos no? Porque a lo mejor nos tenemos que preguntar que, a quién toma esta decisión, qué es lo que verdaderamentre le conviene y qué es lo que le afecta, por encima de la causa final, que es con lo que estoy de acuerdo», señaló.

Tras reconocer que «hay que protestar» por «todas las barbaridades que ha cometido Israel», el escritor quiso zanjar el debate con una crítica al Gobierno, a quien aludió para asegurar que «en caso de decidir —aunque realmente es RTVE la encargada de hacerlo— que España no vaya a Eurovisión, por una cuestión de coherencia, si verdaramente es por una causa en la que cree, a lo mejor tiene que irse de todas las competiciones».

«Si hay que hacerlo hay que hacerlo siempre y en todo caso le convenga al Gobierno o no le convenga. Esto es lo que es creer en una causa», concluyó Del Val.