Fajardo: «Si a día de hoy Lo Celso no estuviera en el Betis sería un clamor que volviera»

Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis, comparecía ante los medios en la presentación de Deossa y señalaba que «había grandes clubes intentando la contratación de Deossa pero pudimos convencerle para que viniese al Betis. Nos llena de ilusión, nos da actitudes y un rol diferente a lo que tenemos en plantilla. Mucho músculo, trabajo físico y llegada desde segunda línea y habilidades con balón. Llega con madurez, afronta el primer paso a Europa con ilusión y ganas».

Sobre la lesión de Isco y su impacto en la planificación señalaba que «seguimos con la hoja de ruta. La intención era equilibrar el centro del campo con perfiles diferentes. La llegada de Nelson aportará mayor capacidad física, box to box, buenos registros físicos, trabaja bastante y bien. En la plantilla nos haría falta algo más posicional. La lesión de Isco no cambia el plan de ruta. Tenemos a jugadores en plantilla que se pueden adaptar en esa posición. Y jugadores como Lo Celso que si no estuviesen en el Betis sería un clamor su vuelta. Tenemos una plantilla equilibrada ya y hay que darle valor a lo que se ha hecho. Si a día de hoy Lo Celso no estuviera en el plantel sería un clamor popular que viniera. Todos van a aportar. Entre todos vamos a ser capaces de darle la vuelta al infortunio de la lesión de Isco«.

«Las lesiones forman parte del juego. Hacen daño. Es clave por lo que aporta dentro y fuera del terreno de juego. Es algo que no esperas y te quedas en shock, pero debemos estar preparados. No se pueden controlar estos factores. Tenemos poco que pedir al consejo. No sólo esta temporada sino desde que están al frente lo han puesto todo para hacer la mejor plantilla posible. Si se lesionase un jugador de otra demarcación no iremos al mercado a por otro. Formaremos una plantilla de 22 jugadores más los chicos de la cantera«, manifestaba.

«Nos hemos movido mucho y bien en el mercado»

«Falta un jugador en el perfil derecho del ataque, no sólo pensando en el perfil de Antony sino que trabajamos en otros perfiles. Y medio defensivo y delantero dependerán del presupuesto que tengamos también con las salidas. Queremos mejorar la plantilla en todas las posiciones que podamos. La marcha de Antony y de Johnny, son dos jugadores muy importantes, pero queda muchísimo mercado. Nos hemos movido mucho y bien. La dirección deportiva no cesa en su desempeño con creatividad y dinamismo. Si se ve el panorama nacional e internacional muchos equipos se mueven a día de hoy. Tenemos trabajo hecho y estamos más vivos que nunca. Cualquier posición estaremos abiertos a mejorar. Hay que completar el plantel para afrontar con máximas garantías las tres competiciones«, seguía Fajardo.

«Estoy contento y satisfecho con la planificación. Tenemos a Marc Roca y pronto estará en el terreno de juego. Altimira ante el Como demostró que está capacitado para esa posición. Tenemos que valorar todos los nombres. Tenemos cuatro mediocentros. Trabajaremos para equilibrar el plantel. El lateral izquierdo no está cerrado. Es muy cambiante el mercado. Ahora hay muchos cambios de opciones, el mercado está abierto. No está cerrada ninguna posición del plantel porque si las propuestas son buenas estamos obligados a escucharlas», concluía sobre la planificación.

