De Breslavia a Elche, el nuevo reto de Pellegrini

Si el Betis es uno de los equipos que podrá disponer de todos sus futbolistas en esta liga que comienza al ralentí para otros muchos, Manuel Pellegrini sí tendrá una nueva piel para su sexta temporada en el club verdiblanco. Otro verano de ... muchos movimientos deja al entrenador con la obligación de reinventarse, ya sea por las ventas de jugadores como Johnny Cardoso, Sabaly o Jesús Rodríguez o por esas lesiones que han castigado a Ez Abde, todavía convaleciente tras aquella noche europea, o Isco Alarcón.

Únicamente tres jugadores de los que fueron titulares ante el Chelsea, en aquella histórica noche de Conference League, apuntan al once inicial para el estreno liguero en el Martínez Valero de Elche. La pareja de centrales formada por Marc Bartra y Natan de Souza parece inamovible para el comienzo de la competición, ante la convalecencia de Diego Llorente y pese a la incorporación de Valentín Gómez; en la medular, Pablo Fornals también será de la partida como organizador, esa posición en la que acabó jugando el pasado año y que repite ahora.

El Betis viene siendo uno de los grandes animadores del mercado en los últimos años y eso obliga a Pellegrini a construir un nuevo engranaje. Desde la portería a la vanguardia, el equipo verdiblanco cuenta con nuevas piezas que necesitarán de esa adaptación al método del chileno, que, con todo, también espera contar con más caras nuevas de aquí al cierre del mercado. También el regreso de futbolistas que están en la fase final de sus recuperaciones -Diego Llorente es el más adelantado pero también se espera pronto a Ez Abde y Marc Roca- le darán al técnico más rostros conocidos y que conocen a la perfección su libreta.

Este nuevo Betis de Pellegrini, al que se puede bautizar como 6.0, empieza con novedades desde la portería. Pau López y Álvaro Valles están llamados a competir y repartirse minutos en LaLiga y la Europa League, con Adrián San Miguel aguardando su oportunidad para demostrar que sigue vigente. Los dos refuerzos para la portería, ambos con la carta de libertad, ya han ido alternando durante la pretemporada, aunque todo apunta a que el catalán, inscrito esta semana tras la desvinculación de Fran Vieites, parte con ventaja para iniciar el campeonato.

El once del Betis en la final de Breslavia raúl doblado

La zaga será la que menos se altere con respecto a Breslavia, con Bartra y Natan repitiendo en el centro de la misma. Los dos defensas han vuelto a buen nivel durante la pretemporada, después de que el Betis apostase fuerte por la contratación del brasileño, mientras que el catalán continúa como capitán y peso pesado de vestuario. La novedad llegará seguro en el lateral diestro, tras el adiós de Sabaly, traspasado al fútbol catarí, y con el recuperado Héctor Bellerín con ventaja sobre sus competidores; en el izquierdo también se apunta la entrada de Junior Firpo, otro refuerzo aunque en su caso con un viejo conocido, aunque Ricardo Rodríguez, titular en la final de la Conference, sigue estando disponible para Pellegrini.

La medular, entre salidas y lesiones, también aparece novedosa. El traspaso de Johnny Cardoso abre un hueco para Sergi Altimira, quien, aunque renqueante por ese golpe en el gemelo que arrastra desde hace días, apunta a pareja de Pablo Fornals, el otro titular de Breslavia con plaza garantizada. Nelson Deossa y Marc Roca no están aún disponibles, por lo que la opción para el banquillo será el joven Mawuli Mensah, que se ha ganado la confianza de Pellegrini durante el verano. En el vértice superior de la medular aparecerá Giovani Lo Celso, que llegó mermado a la final europea y que ahora recuperará su posición preferida ante la ausencia por lesión de Isco.

Sin Antony en la derecha, a la espera de conocer su futuro y con el Betis atento, ni Abde en la izquierda, Pellegrini dispondrá de alas novedosas. Si en la izquierda el sitio es para Rodrigo Riquelme, otra de las apuestas estivales, en la derecha Aitor Ruibal parte con ventaja de un Pablo García que se ha ganado estar en las quinielas del once por su buen rendimiento en la pretemporada. El joven ha aprovechado las oportunidades con el primer equipo para seguir mostrando que puede ser un futbolista importante en el Betis del presente y del futuro, aunque la experiencia y galones de Aitor siempre son muy valorados por el entrenador chileno.

La última novedad de la alineación con respecto a la del pasado 28 de mayo llega en la delantera, aunque con ese matiz de que el Cucho Hernández, ahora titularísimo en el Betis, no pudo disputar aquel encuentro al no estar inscrito para la Europa League. Entonces fue Cedric Bakambu quien salió desde el inicio, pero, ahora mismo, el congoleño parte como segunda opción e incluso no se puede descartar su salida antes del cierre de mercado.