De Breslavia a Elche, el nuevo reto de Pellegrini

Sólo tres futbolistas de los que fueron titulares en la final de la Conference League tienen plaza garantizada en el once para el estreno liguero

El Betis modifica el retrato robot para reforzar la delantera

Manuel Pellegrini, en un partido del Betis en esta pretemporada
Manuel Pellegrini, en un partido del Betis en esta pretemporada ep
Samuel Silva

Samuel Silva

Si el Betis es uno de los equipos que podrá disponer de todos sus futbolistas en esta liga que comienza al ralentí para otros muchos, Manuel Pellegrini sí tendrá una nueva piel para su sexta temporada en el club verdiblanco. Otro verano de ... muchos movimientos deja al entrenador con la obligación de reinventarse, ya sea por las ventas de jugadores como Johnny Cardoso, Sabaly o Jesús Rodríguez o por esas lesiones que han castigado a Ez Abde, todavía convaleciente tras aquella noche europea, o Isco Alarcón.

