Pedro Manzano devuelve la Macarena a Sevilla: «Es ella»

El regreso de la Virgen restaurada cierra las heridas abiertas tras la fallida intervención de Arquillo hace seis meses

La Esperanza recupera el semblante perdido y vuelve a la basílica en un día para la historia rodeada de miles de devotos

Pedro Manzano: «La imagen que tenemos actualmente de la Macarena es la Macarena»

Fernández Cabrero: «Todo sufrimiento vale la pena si los resultados finales son buenos»

Una mujer llora emocionada ante la Macarena, el día que volvió de la restauración
Una mujer llora emocionada ante la Macarena, el día que volvió de la restauración
El día de la Inmaculada volvió la Macarena. Fiesta mayor en Sevilla, no pudo tener más simbolismo. Lo hizo restañando las heridas abiertas aquel infausto sábado de junio, cuando amaneció en el camarín tras una intervención que alteró sobremanera su semblante. Aquello ... rompió en dos la hermandad y convirtió la ciudad en noticia internacional por lo ocurrido. Ayer, a las seis de la mañana, cuando se abrieron las puertas de la basílica para que Sevilla se reencontrara con su Esperanza, no hubo nadie despierto que pudiera contener las lágrimas. Quienes guardaron la cola inmensa, a veces de más de tres horas, y quienes la vieron por las múltiples fotos difudidas, afirmaron al unísono: «Es ella».

