Pellegrini y el mercado: «Necesitamos a un jugador como Johnny y Guido»

Otro de los aspectos que más se ha tratado en la rueda de prensa de Manuel Pellegrini previa al Elche - Betis, como no podía ser de otra forma, ha sido el mercado de fichajes. En este sentido, el técnico chileno ha comenzado valorando que «de momento, no está cerrado el mercado en salidas y llegadas y cuando se termine comparamos en relación a la temporada pasada pero los rendimientos individuales es lo que va a evaluar si la plantilla es correcta. Queda mucho para que se cierre el mercado, siempre está abierto y hasta el último día pueden entrar y salir jugadores, no quiero especular».

Preguntado ya más concretamente por el perfil de centrocampista que le hace falta, tras las salidas de Johnny Cardoso y William Carvalho y la llegada solamente de Nelson Deossa, Pellegrini dijo que «se fue Guido y llegó Johnny Cardoso, y ahora Johnny se ha marchado y debemos de reemplazarlo. Necesitamos jugadores de esas características, y como siempre digo, no sólo un nombre hace falta, sino un jugador que nos potencie el plantel».

En cuanto al resto de posibles refuerzos, Pellegrini advirtió que «los refuerzos están más o menos claros por los que se han ido, necesitamos un mediocampista, Antony u otro en esa banda, analizando de acuerdo a salidas de aquí a final del plazo. ¿Si he hablado con Antony? No, no he hablado con él desde el día que se marchó. Él y todos saben la opinión que tenemos en el cuerpo técnico. Hay un conocimiento mutuo por ambos lados y por supuesto que sería un gran refuerzo que pudiera continuar con nosotros por cómo lo hizo el año pasado».

Por último, cuestionado por su renovación, el técnico verdiblanco dijo que «preocupación sobre mi continuidad no tengo ninguna, de la parte del club no lo sé. Tengo la carrera hecha, mientras sienta con ganas de seguir estaré, pero no pertenece a mí, al club y ahora estaremos al frente del club el tiempo que se determine y podamos hacer cosas importantes», concluyó.