Lista de 22 convocados en el Betis para visitar al Elche con la novedad de Iker Losada

El Real Betis arranca esta temporada 2025-26 en Elche, visitando a uno de los tres equipos que han ascendido desde la Segunda división. Tras varias semanas de intenso trabajo durante la pretemporada, en la que ha desarrollado tres estadías y ha disputado cinco amistosos y un triangular, llega la hora de la verdad para los de Manuel Pellegrini.

Eso sí, para este primer envite del curso, son varias las bajas con las que cuenta el técnico chileno. Y es que, como era de prever, los lesionados Diego Llorente, Marc Roca, Abde e Isco Alarcón no viajan a tierras ilicitanas para esta primera jornada liguera. Tampoco lo hará el último fichaje bético, un Nelson Deossa que prosigue con su puesta a punto por medio de un plan individualizado.

Así las cosas, la convocatoria del Betis para este primer choque ante el Elche la conforman 22 jugadores, entre los que destaca el nombre de Iker Losada. Y es que el delantero gallego es uno de los futbolistas que apunta a salir cedido en las próximas semanas de mercado de fichajes; el club le busca una nueva salida a préstamo, tras la mitad de campaña que ya pasó en tal condición en el Celta. Asimismo, destaca la presencia canterana en la expedición bética, con jugadores como Mawuli, Dani Pérez, Ángel Ortiz y Pablo García.

Por lo demás, convocatoria sin excesivas novedades más, conformada por los siguientes jugadores: Álvaro Vallés, Bellerín, Natan, Bartra, Altimira, Fornals, Chimy Ávila, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Adrián, Iker Losada, Valentín Gómez, Riquelme, Cucho Hernández, Lo Celso, Junior, Aitor Ruibal, Pau López, Mawuli, Dani Pérez, Ángel Ortiz y Pablo García.