Isco ilumina a un Betis que vence en Sunderland gracias a Aitor (0-1)

Un Betis más consistente con y sin balón se impuso al Sunderland, recién ascendido a la Premier League, en el amistoso de pretemporada que enfrentó a ambos conjuntos en el Stadium of Light. Un gol de Aitor de cabeza en la segunda mitad a centro de Riquelme fue suficiente para sellar un triunfo que sirve para acostumbrarse a ganar y que deja buenas sensaciones en cuanto al control de pelota, a la presión alta del equipo y al rendimiento de las nuevas caras, incluidos los canteranos. Ortiz estuvo estupendo, Valentín Gómez mostró enorme seguridad, Dani Pérez se movió con acierto y Pablo García generó bastante peligro. Al final del duelo tuvo un estreno corto y accidentado Petit, a quien todos querían ver. El próximo amistoso del Betis, ya en España, será ante el Como el miércoles 6 de agosto.

Isco saltó de titular dejó sin sitio a los alarmistas por su ausencia por gestión de cargas ante el Coventry. El malagueño tomó el mando del Betis desde que se dio el pitido inicial y no lo dejó hasta que fue sustitido entre aplausos. Es un jugador diferente, mayúsculo. Juega a veces como si fuera un adulto entre alevines. Baja a recibir, rompe líneas, busca huecos. Es una delicia verle y que sea por muchos años como pretende el club y él mismo.

Eso sí, en la primera mitad hubo mucho debate sobre el césped porque los dos equipos apostaban por la presión alta. Natan estaba en el perfil derecho de la defensa, Junior invitaba a la profundidad, la banda derecha canterana (Ortiz y Pablo García) era la más activa y Dani Pérez se movía de menos a más en la medular, con un Altimira bien plantado y Bakambu arriba luchando pero sin llegar a casi nada. Toca y toca el Betis pero muy lejos del área y cuando aparecía no tuvo la fortuna necesaria como cuando Valentín Gómez remató un centro impecable de exterior de Isco y el balón se fue al larguero. El rechace volvió al central argentino, que disparó desde dentro del área con la derecha pero un rival sacó la pelota en la línea de gol. El colegiado inglés pitó córner y los béticos protestaron lo que pareció un penalti claro por manos.

El faro de este equipo es Isco y se ilumina cada vez que tiene el balón. Así le buscan sus compañeros a este todocampista. El Sunderland no genera peligro real más allá de un par de internadas de Mayenda que desbarata la defensa. Pablo García sigue a lo suyo entre intensidad y velocidad y provocó una falta peligrosa en la banda derecha. Ortiz percutía bien doblando pero siempre faltaba la finalización arriba, algo que también debe corregir el equipo cuando entra con tantos futbolistas en el área. Valentín deja buenas sensaciones por su plasticidad y claridad desde atrás, sobre todo en el corte.

Pablo García comienza la segunda parte con el mismo brío y le tienen que frenar en falta en su avance. El Sunderland también demuestra que sabe tocar la pelota y el Betis ese desgasta físicamente en la presión, sobre todo los delanteros. Chimy hace como Lo Celso y abandona con balón la banda para generar más conexiones internas pero al Betis le cuesta acabar las jugadas con peligro y se queda en una posesión larga que concluye con poca chicha. Marca Adingra pero en fuera de juego en una arrancada en la que superó a Valles por debajo de las piernas. Sigue el 0-0.

Contestan los canteranos Pablo e Isco con una combinación junto a Isco que acaba con un centro flojo del lateral que atrapa Roefs. Es el momento de los cambios y Pellegrini hace cuatro de una tacada alrededor del minuto 60, como es habitual. Ya están en el campo Ricardo, Aitor, Riquelme y Cucho Hernández. El duelo baja de ritmo de forma alarmante y sucede demasiado poco en este tramo. Lo único, un susto por un pelotazo en la cabeza a Ángel Ortiz, que tuvo que ser asistido por los médicos. Riquelme e Isco se asocian en la banda con unas paredes y recortes que le dan vida al partido y de esa jugada nace el gol de Aitor de cabeza tras centro del madrileño. El canterano salta y mueve la testa como un auténtico nueve y la aloja en la red local.

Roefs, Hume, Ballard, Reinildo (Huggings, m. 62), H. Jones; Talbi, Sadiki, Xhaka, Adingra; Diarra (Enzo Le Fee, m. 62) y Mayenda. Real Betis Álvaro Valles; Ortiz, Natan, Valentín Gómez, Junior (Ricardo, m. 61); Altimira, Dani Pérez; Pablo García (Aitor, m. 61), Isco (Petit, m. 83), Chimy Ávila (Riquelme, m. 61); y Bakambu (Cucho Hernández, m. 61).

Craig Pawson (Inglaterra). Goles 0-1, m. 74: Aitor.

El centro de Riquelme era un regalo y Aitor lo recibe para agrandar su mérito y poner distancia en el marcador. Riquelme sigue a lo suyo avanzando por su banda y acaparando protagonismo en cada acción. El Sunderland está ahí y una buena jugada trenzada de Harrison no la remata nadie por suerte, con Mayenda apareciendo por esa zona. Natan casi la pifia con un cabezazo buscando a Álvaro Valles sin ver que Mayenda andaba por la zona.

Salta Petit al campo con gritos de «uruguayo, uruguayo» por parte de los aficionados béticos, que antes aplauden a Isco, que es el sustituido. Debuta el joven delantero con el dorsal 43. Tiene diez minutos por delante para dejar detalles.

Riquelme tuvo el 0-2 en un balón perdido en el área que cayó en sus pies pero su pase generoso atrás fue captado por un defensa rival. Ortiz demostraba que era de los mejores con cortes providenciales y buenas arrancadas. Hay buena competencia en el lateral diestro entre Bellerín y él. A Petit le reciben en Europa con un manotazo en la cara que le deja tendido en el suelo pero no se pita falta y luego debe recibir asistencia médica en la nariz sangrante y le cambian la camiseta manchada. El Betis se queda este tramo con diez pero no sucede nada. Vuelve Petit y acaba el partido. No hay para más. Ganó el Betis para despedirse de Inglaterra y dejó buenas sensaciones en elementos que acaban de llegar como Valentín Gómez y en canteranos como Ortiz y Pablo García. Pellegrini tiene donde elegir más allá de que faltan el extremo diestro (Antony), un pivote y un nueve.

