El Betis modifica el retrato robot para reforzar la delantera

A la espera de Antony, ese gran objetivo del Betis para la recta final del mercado, la dirección deportiva también pretende realizar, al menos, dos fichajes más, con las llegadas de un mediocentro posicional y un delantero. Precisamente, el retrato robot para el ataque se ha ampliado en los últimos días y los técnicos ya no sólo apuntan a jóvenes con proyección y sí están muy pendientes de los descartes de equipos grandes, como ha informado Radio Sevilla, y de otras alternativas que pueden surgir en estos días de movimientos.

El club verdiblanco comenzó el verano con la idea de buscarle competencia al Cucho Hernández con un joven delantero con proyección de futuro. El preferido de la dirección deportiva era Mateo Joseph, el punta de la Selección española Sub 21. La negativa del Leeds United a atender las diferentes propuestas que planteaba el Betis provocó incluso que el delantero se pusiera en rebeldía para forzar su salida.

Finalmente, la irrupción del Mallorca provocó un cambio de planes para el cántabro. El club bermellón sí aceptó las condiciones que colocó el Leeds para facilitar la salida de Mateo Joseph, con una cesión por una temporada y sin opción de compra. Esta situación supuso un giro a los acontecimientos y el cántabro cerró su incorporación al equipo isleño, que quería firmar un punta para paliar la presumible salida de Cyle Larin, que se encuentra apartado de los planes de Jagoba Arrasate.

Otro nombre que han venido siguiendo los técnicos verdiblancos es el de Franculino, el joven delantero del Midtjylland, pero el club danés también tienes unas altas exigencias para un traspaso, lo que ahora mismo supondría un freno a cualquier negociación.

Con este panorama, la dirección deportiva ha ampliado el abanico con miras a reforzar la plantilla antes del cierre de mercado. La idea pasa por fichar a un delantero que compita con el Cucho Hernández, de ahí que se esté muy pendiente al carrusel de movimientos propio de estos días, tanto entre los descartes de equipos grandes que poseen excedentes en sus plantillas, como de esos clubes que ya han empezado a competir en las previas de los torneos europeos.

La fórmula de la operación apunta, ahora mismo, a una cesión o un traspaso de bajo coste, aunque la disponibilidad económica dependerá tanto de lo que suceda con Antony como de posibles salidas en la vanguardia -Cedric Bakambu y Chimy Ávila están en la rampa de salida por si llegase alguna propuesta interesante-, aunque la idea es que Pellegrini pueda contar con otro delantero antes del cierre del mercado.

