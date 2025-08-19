Elche - Betis, las notas de los jugadores: sensación agridulce para empezar

Formación del Betis en el debut liguero 25-26 ante el Elche

Comenzó empatando el Real Betis su caminar en LaLiga en la temporada 25-26 en un partido en el que, como le pasó a los de Manuel Pellegrini en múltiples ocasiones de la temporada pasada o de anteriores, tuvo oportunidades de haber marcado el segundo ... gol y encarrilar el partido, tras el 0-1 de Aitor en el primer tiempo, pero vio cómo Germán Valera, a falta de diez minutos del final y más por empuje de los de Eder Sarabia que otra cosa, ponía el 1-1 definitivo en el marcador. Sensación agridulce para empezar la nueva campaña.

A continuación, valoramos las actuaciones individuales de los futbolistas con los que pudo contar Manuel Pellegrini. Así jugaron PAU LÓPEZ APROBADO No tuvo que mancharse apenas los guantes y en el gol poco pudo hacer porque Valera cruzó demasiado el balón para que no pudiera llegar. Expectantes por ver la rotación de Pellegrini en la portería. BELLERÍN APROBADO Versión bastante mejorada del lateral catalán. Cerró bien su flanco y también su espalda. El Elche no creó apenas peligro por su banda. Protagonizó una acción de ataque espectacular, que provocó el 'oh' en los aficionados. BARTRA APROBADO No tuvo excesivos problemas hasta la acción del gol rival. Metido demasiado dentro del área pequeña, sólo pudo intentar tapar un disparo que fue malo, pero que sirvió para el empate. NATAN SUSPENSO Estuvo serio ante los delanteros del Elche hasta que se alocó por una tarjeta amarilla después de chocar con un contrario. Debe controlarse más y mejor. RICARDO RODRÍGUEZ SUSPENSO No se complicó y no estaba haciendo un mal partido hasta la jugada del gol, que lo buscaron con varias acciones de calidad hasta encontrar su espalda. ALTIMIRA BIEN Pese a estar tocado, el catalán sigue creciendo y demostrando que puede seguir teniendo mucho protagonismo en este equipo. Aunque haya que fichar ahí. FORNALS APROBADO Ayudó en la construcción de juego de ataque. Se giró e intentó conectar con Lo Celso, principalmente. Sigue haciendo un trabajo oscuro que muy pocos valoran. AITOR NOTABLE El obrero perfecto. Cumple allá dónde le pongas. Recordemos que el año pasado empezó de delantero centro. Y este ha empezado marcando, con una perfecta definición. LO CELSO SUSPENSO Es el futbolista llamado a liderar al equipo sin Isco y en el Martínez Valero estuvo apagado. Algún ramalazo en forma de disparo o contragolpe en la segunda mitad. Pero insuficiente. RIQUELME BIEN Alguna imprecisión al principio del partido. Pero la asistencia espectacular para que Aitor abriera el marcador ya merece la nota. Mucha presencia en la banda izquierda y ayudando mucho a Ricardo Rodríguez en labores defensivas. CUCHO HERNÁNEZ SUSPENSO Mucho trabajo, mucha lucha y apoyo. Pero tuvo en sus botas el 0-2 que podía haber sentenciado el partido y cruzó demasiado su disparo. Tiene que afinar la puntería. CHIMY ÁVILA SUSPENSO Un saque de banda en el que se mete dentro del campo por las prisas es su imagen del partido. PABLO GARCÍA SUSPENSO El equipo no lo vio. Sin contacto con el balón, poco peligro lleva. BAKAMBU SUSPENSO Demasiado desconectado. Nada que ver con el jugador que marcó goles el año pasado en Europa. PELLEGRINI APROBADO Pese a que falló en algún momento en la lectura del partido, poca culpa tiene de la falta de acierto de sus delanteros o de que pudiera hacer otros cambios con lo que tenía en el banquillo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión