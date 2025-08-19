Suscríbete a
Elche - Betis, las notas de los jugadores: sensación agridulce para empezar

1ª jornada

El Betis tuvo ocasiones para marcar el 0-2 y cerrar el encuentro, pero vio como el rival le empató a diez minutos del final

Las estadísticas del Elche - Real Betis

Elche - Betis, en directo

Formación del Betis en el debut liguero 25-26 ante el Elche
Formación del Betis en el debut liguero 25-26 ante el Elche EP
Comenzó empatando el Real Betis su caminar en LaLiga en la temporada 25-26 en un partido en el que, como le pasó a los de Manuel Pellegrini en múltiples ocasiones de la temporada pasada o de anteriores, tuvo oportunidades de haber marcado el segundo ... gol y encarrilar el partido, tras el 0-1 de Aitor en el primer tiempo, pero vio cómo Germán Valera, a falta de diez minutos del final y más por empuje de los de Eder Sarabia que otra cosa, ponía el 1-1 definitivo en el marcador. Sensación agridulce para empezar la nueva campaña.

