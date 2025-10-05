Espanyol - Betis, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Nuevo compromiso liguero para el Real Betis, que visita este domingo Cornellá para enfrentarse a domicilio al RCD Espanyol, con el que está igualado a doce puntos, en partido correspondiente a la 8ª jornada. Los verdiblancos buscarán su primer triunfo como visitantes en LaLiga tras lograrlo en Razgrad el pasado jueves al imponerse al Ludogorets en la segunda jornada de la Europa League.

Quiere el Betis sumar otra alegría más para que este ritmo de triunfos ya encauzado no se detenga justo antes del parón FIFA de octubre. Andan los de Pellegrini en gran momento tras apuntarse la victoria en tres de los últimos encuentros oficiales entre LaLiga y la Europa League merced a los triunfos sobre la Real Sociedad (3-1), el Osasuna (2-0) y el citado con el Ludogorets (0-2).

Se prevén muchos cambios

Apenas ha tenido tiempo de recuperarse el equipo tras el viaje a Bulgaria, que acabó con el regreso a Sevilla al mediodía del viernes, pero Pellegrini hizo bastantes cambios en el once europeo y los volverá a hacer para medirse al Espanyol, seguramente con un equipo más parecido al que venció al Osasuna. Es baja, por lesión, Amrabat, uniéndose el marroquí en el capítulo de ausencias a Bartra, Llorente, Isco y Deossa. Pablo García, además, está en el Mundial sub 20.

No se le da bien históricamente al Betis el campo del Espanyol, pero la pasada temporada completó allí una gran actuación rubricada con la victoria, remontada mediante, gracias a los goles de Lo Celso y Antony, ambos de excelente factura.

