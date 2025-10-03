La vieja grada de Preferencia del Villamarín ya es historia

El Real Betis ha mostrado a través de sus cuentas oficiales de las redes sociales una imagen que provocará un buen número de emociones en muchos aficionados béticos. Y es que en la fotografía se puede comprobar un nuevo paso en la obra del nuevo estadio Benito Villamarín, tras el que se puede afirmar que la vieja grada de Preferencia ya es historia en su totalidad. En el espacio en cuestión ya sólo quedan los escombros (que serán reciclados) que la empresa Erri Berri va retirando con un constante ir y venir de camiones, y también la máquina 'diplodocus' que va a demoler el pequeño espacio que comprenden las tres alturas de la esquina de Gol Norte con Preferencia, que también desaparecerá en pocos días.

El miércoles sólo quedaba en pie la mitad de la planta baja de la Preferencia la mitad hacia Gol Norte, donde estaban las oficinas, los vestuarios o los estudios y la redacción de RTV Betis, algo que ha quedado totalmente reducido a escombros en estos dos últimos días.