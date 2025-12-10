Muere a los 63 años Robe Iniesta, el histórico cantante, fundador y alma de Extremoduro

La música española está de luto. Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe, el histórico cantante, fundador y alma de Extremoduro, ha fallecido a los 63 años por causas que no han trascendido, según ha anunciado su agencia en un comunicado en redes sociales este miércoles. ... El artista deja un legado imborrable. Su equipo y familiares han sido los encargados de comunicar la «nota más triste».

El cantante canceló de urgencia el año pasado los conciertos de despedida de su gira tras «ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar». Dicha afección le obligaba a guardar reposo absoluto «poniendo en grave riesgo su salud en caso contrario».

«Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones», ha dicho su agencia Dromedario Records en el comunicado donde han detallado que en los próximos días darán más información sobre el lugar y la hora para despedir a Robe en Plasencia.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]