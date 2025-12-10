Suscríbete a
Muere a los 63 años Robe Iniesta, el histórico cantante, fundador y alma de Extremoduro

La música española está de luto. Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe, el histórico cantante, fundador y alma de Extremoduro, ha fallecido a los 63 años por causas que no han trascendido, según ha anunciado su agencia en un comunicado en redes sociales este miércoles. ... El artista deja un legado imborrable. Su equipo y familiares han sido los encargados de comunicar la «nota más triste».

